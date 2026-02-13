El anuncio del embarazo de Isabella Ladera no solo sorprendió a sus fans, sino también, generó algunas preguntas. En redes, los internautas se preguntan acerca del padre del bebé: ¿quién es Hugo García?

Artículos relacionados La Jesuu La Jesuu atraviesa doloroso luto: así fue la emotiva despedida a su ser querido

¿Cómo reveló Isabella Ladera su embarazo?

Isabella Ladera reveló su embarazo este 13 de febrero de 2026 a través de una acción conjunta en redes sociales. La pareja compartió una fotografía en la que aparecen abrazados en una playa. En la imagen, Isabella sostiene una ecografía de su bebé. La publicación fue acompañada por el emotivo mensaje:

"Mitad tuya, mitad mía. Nuestro"

Isabella Ladera reveló su embarazo / (Foto de AFP y Freepik)

A través de sus redes, la influencer se mostró conmovida al mostrar a su pareja acariciándole “su pancita”. Isabella reveló que el embarazo fue planeado y que llevaban un buen tiempo esperándolo.

Artículos relacionados Omar Murillo Omar Murillo se cansó de las críticas por sus fotos y habló sobre su orientación

¿Quién Hugo García, la pareja de Isabella Ladera?

Hugo García es una figura pública peruana conocida principalmente por su carrera como modelo, deportista y chico reality. Es un competidor histórico de un programa de competencia física. Aunque se había retirado temporalmente, regresó para la gran final a finales de 2025.

Se destaca en diversas disciplinas como el ciclismo de montaña, paracaidismo, surf y piloto de autos/karts. Cuenta con más de 3 millones de seguidores en Instagram, donde comparte contenido sobre viajes, estilo de vida fitness y deportes.

¿Cuál es la historia de Isabella Ladera y Hugo García?

La historia de Isabella y Hugo pasó de ser un rumor a consolidarse como una de las relaciones más mediáticas del entretenimiento. Según diversos informes, la pareja se conoció en mayo de 2024 durante un evento en Miami. Hugo asistió junto a su amigo Austin Palao, y fue allí donde coincidió con la influencer.

La historia de Isabella Ladera y Hugo García / (Foto de Freepik)

Durante los meses siguientes, se les vio juntos en transmisiones en vivo y fotos compartidas en redes, aunque inicialmente Hugo afirmaba que solo eran "buenos amigos" con una “química y complicidad súper chévere". García llegó a conocer a la familia de Isabella en Miami e incluso asistieron juntos a conciertos.

En octubre de 2025, la pareja decidió dejar de ocultarse. Hugo publicó en su Instagram el mensaje “Mi novia es increíble”, confirmando así su romance tras haber terminado meses atrás su relación con la ex-Miss Perú Alessia Rovegno.