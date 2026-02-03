Thaliana, una de las hijas del fallecido cantante de música popular Yeison Jiménez, está de cumpleaños. La menor celebra un año más de vida, a pocos días de que se cumplan dos meses del fallecimiento de su papá, y recibió un emotivo mensaje.

¿Cuántos años cumple Thaliana, hija de Yeison Jiménez?

Nacida el 2 de marzo de 2018, Thaliana, la primera hija biológica del fallecido cantante Yeison Jiménez, celebra ocho años de vida. La menor, que despertó diversos sentimientos durante los homenajes realizados en diferentes partes de Colombia tras la pérdida de su padre, enfrenta su primer cumpleaños sin su compañía.

Yeison Jiménez falleció el 10 de enero en un accidente aéreo. (Foto Canal RCN)

Aunque se desconoce si en casa estarían preparando una celebración de cumpleaños para la menor, Lina Jiménez, hermana del cantante y tía de la menor, dedicó un emotivo mensaje en redes sociales para expresarle todo su amor en su día especial. Así como también destacó la fortaleza de la menor en medio del difícil momento que representa la pérdida de su padre.

Junto a una fotografía de la menor compartida a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, Lina expresó: “feliz cumpleaños, niña de mi vida, eres muy fuerte. Te amo, Thaliana de mi vida”.

De esta manera, en medio de la ausencia que dejó su padre, la menor celebra esta nueva vuelta al sol acompañada del cariño de su familia, en una fecha que inevitablemente está marcada por el recuerdo y la memoria del artista.

¿Cuántos hijos tiene Yeison Jiménez?

El fallecido cantante Yeison Jiménez dejó tres hijos. Durante años, el artista formó una familia junto a Sonia Restrepo, a quien conoció cuando ella tenía 18 años y ya era madre de una niña de dos años, Camila, a quien él acogió como propia.

Más adelante, la pareja tuvo a Thaliana, quien hoy celebra 8 años de vida, y posteriormente nació Santiago, el menor de la familia, que está próximo a cumplir 2 años. Más allá de los escenarios, el mayor orgullo de Yeison Jiménez fueron sus hijos, quienes hoy representan el legado más importante que dejó.