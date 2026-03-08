Karol G sorprende con confesión en el Día de la Mujer: "Completamente rota por dentro"

Karol G abrió su corazón en la jornada del 8 de marzo en el marco del Día de la Mujer en donde dejó una reflexión sobre una inseguridad que la acompañó durante muchos años de su vida.

¿Cuál fue la confesión que hizo Karol G en el Día de la Mujer?

La cantante paisa reflexionó sobre las dificultades que vivió en su camino y que las asociaba por ser mujer.

Karol G confesó que en algún momento llegó a pensar que habría sido más fácil alcanzar sus sueños si hubiera nacido hombre, pues sentía que muchas puertas parecían estar cerradas solo por ser mujer

Por muchos años pensé “qué chimba hubiera sido haber nacido hombre” lo veía como algo que te abría todas las puertas a nuevas oportunidades.

La bichota aseguró que este pensamiento le creó inseguridades por muchos años, las cuales hoy en día desaparecieron después de muchas caídas y aprendizajes las cuales la llevaron a sentirse orgullosa de su género.

Hoy después de tantos años de experiencias de dificultades de caídas y aprendizajes, me siento infinitamente agradecida y especial de ser mujer y si volviera a nacer y pudiera elegir, elegiría de nuevo serlo.

Karol G se sinceró sobre la inseguridad que le generaba ser mujer. Foto | Giorgio Viera.

¿Karol G se sinceró sobre su ruptura con Feid en su reflexión del Día de la Mujer?

La cantante habló de la capacidad de reconstruirse, de sanar y de seguir adelante aun cuando las cosas parecen estar completamente en contra

Karol G también aseguró que a lo largo de su vida ha visto historias de mujeres que la han inspirado profundamente: mujeres que se han reinventado, que han luchado por sus sueños y que no se han rendido pese a los obstáculos.

Las mujeres tenemos una capacidad increíble de sostener la vida, de reconstruirnos, de sanar y seguir caminando por más cansadas que estemos.

Asimismo, sorprendió al asegurar que muchas veces a pesar de estar rota por dentro ha logrado seguir adelante y mostrarse ante su público como si nada malo pasara en su vida.

Podemos estar completamente rotas por dentro y aún así seguir construyendo todo a nuestro alrededor.



La artista paisa resaltó que a lo largo de su vida recibió muchos 'no' y que hoy en día valora todas esas malas experiencias para ser la mujer que es, una mujer 'súper poderosa'.

Por eso, aprovechó para enviarles un mensaje de reflexión a sus seguidoras a las que invitó a creer en sí mismas y en sus sueños.

No dejes que nada te quite esa fuerza, que nadie te quite las ganas de ser, de hablar, de opinar, de querer, de hacer, de sentir, que nada te robe tu libertad.