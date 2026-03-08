Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Karol G sorprende con confesión en el Día de la Mujer: "Completamente rota por dentro"

La cantante Karol G se sinceró en el marco del Día de la Mujer e hizo reveladora confesión que es asociada con Feid.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Karol G se sinceró en el Día de la Mujer
Karol G se sinceró sobre lo que sentía años atrás. (AFP: KEVIN WINTER)

Karol G abrió su corazón en la jornada del 8 de marzo en el marco del Día de la Mujer en donde dejó una reflexión sobre una inseguridad que la acompañó durante muchos años de su vida.

Artículos relacionados

¿Cuál fue la confesión que hizo Karol G en el Día de la Mujer?

La cantante paisa reflexionó sobre las dificultades que vivió en su camino y que las asociaba por ser mujer.

Karol G confesó que en algún momento llegó a pensar que habría sido más fácil alcanzar sus sueños si hubiera nacido hombre, pues sentía que muchas puertas parecían estar cerradas solo por ser mujer

Por muchos años pensé “qué chimba hubiera sido haber nacido hombre” lo veía como algo que te abría todas las puertas a nuevas oportunidades.

La bichota aseguró que este pensamiento le creó inseguridades por muchos años, las cuales hoy en día desaparecieron después de muchas caídas y aprendizajes las cuales la llevaron a sentirse orgullosa de su género.

Hoy después de tantos años de experiencias de dificultades de caídas y aprendizajes, me siento infinitamente agradecida y especial de ser mujer y si volviera a nacer y pudiera elegir, elegiría de nuevo serlo.

Karol G asiste a la 25.ª Entrega Anual de los Premios Grammy Latinos.
Karol G se sinceró sobre la inseguridad que le generaba ser mujer. Foto | Giorgio Viera.

Artículos relacionados

¿Karol G se sinceró sobre su ruptura con Feid en su reflexión del Día de la Mujer?

La cantante habló de la capacidad de reconstruirse, de sanar y de seguir adelante aun cuando las cosas parecen estar completamente en contra

Karol G también aseguró que a lo largo de su vida ha visto historias de mujeres que la han inspirado profundamente: mujeres que se han reinventado, que han luchado por sus sueños y que no se han rendido pese a los obstáculos.

Las mujeres tenemos una capacidad increíble de sostener la vida, de reconstruirnos, de sanar y seguir caminando por más cansadas que estemos.

Asimismo, sorprendió al asegurar que muchas veces a pesar de estar rota por dentro ha logrado seguir adelante y mostrarse ante su público como si nada malo pasara en su vida.

Podemos estar completamente rotas por dentro y aún así seguir construyendo todo a nuestro alrededor.


La artista paisa resaltó que a lo largo de su vida recibió muchos 'no' y que hoy en día valora todas esas malas experiencias para ser la mujer que es, una mujer 'súper poderosa'.

Por eso, aprovechó para enviarles un mensaje de reflexión a sus seguidoras a las que invitó a creer en sí mismas y en sus sueños.

No dejes que nada te quite esa fuerza, que nadie te quite las ganas de ser, de hablar, de opinar, de querer, de hacer, de sentir, que nada te robe tu libertad.

Karol G asiste a la Gala Benéfica Con Cora Land de la Fundación Karol G Con Cora.
Karol G dejó emotivo mensaje en el marco del Día de la Mujer. | Romain Maurice.
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Maluma generó reacciones tras mostrarse conmovido en redes sociales Maluma

Maluma generó reacciones tras mostrarse conmovido en redes sociales: ¿qué pasó?

Maluma llamó la atención al compartir una reflexión sobre la vida. El cantante destacó la importancia de aprender a valorar.

Luis Alfonso explica por qué decidió respaldar al equipo de Yeison Jiménez tras su fallecimiento Yeison Jiménez

Luis Alfonso confiesa la verdadera razón por la que decidió apoyar al equipo de Yeison Jiménez

Luis Alfonso conmovió en redes al destacar que su apoyo por Yeison Jiménez, amigo y colega, seguirá vigente por mucho tiempo.

Reconocido músico confirmó su separación de su grupo: ¿cuál fue la razón? Talento nacional

Reconocido músico confirmó su separación de su grupo: ¿cuál fue la razón?

En las últimas horas, un reconocido musico vallenato confirmó la separación de su agrupación e internautas dividen opiniones.

Lo más superlike

Eidevin dice que Alejandro Estrada es el más "lambón". Alejandro Estrada

Eidevin tildó de "lambón" a Alejandro Estrada en el brunch de La casa de los famosos Colombia

Eidevin puso en duda la transparencia de Alejandro Estrada, asegurando que su cercanía con Alexa es conveniencia.

Yina Calderón llamó la atención en redes tras dedicar un mensaje a Epa Colombia Yina Calderón

Yina Calderón habló de Epa Colombia y su mensaje llamó la atención en redes, ¿qué dijo?

Famoso actor que atraviesa última etapa de vida se pronunció nuevamente en redes: ¿qué dijo? Talento internacional

Famoso actor que atraviesa última etapa de vida se pronunció nuevamente en redes: ¿qué dijo?

Dulce María, exintegrante de RBD Dulce María

¿Ya nació el bebé de Dulce María, exintegrante de RBD? Publicación en redes generan dudas

¿Tomar agua caliente en ayunas ayuda o no a adelgazar? Salud y Belleza

Agua caliente en ayunas: ¿el truco viral que promete ayudar a adelgazar?