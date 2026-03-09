Martín Elías Jr. le hizo sorpresiva petición al Jefe de La casa de los famosos, ¿reencuentro con Karola?

Martín Elías Jr. hijo del fallecido cantante Martín Elías, causó furor tras hacer sorpresiva petición al Jefe de La casa de los famosos Colombia, esto luego de que el pasado sábado fuera el encargado de amenizar con su música la fiesta de los participantes.

¿Qué dijo Martín Elías Jr. tras su visita a La casa de los famosos Colombia?

Y es que aunque su visita por La casa de los famosos fue corta, para muchos fue la señal que necesitaban para que el joven cantante se uniera al grupo de participantes, especialmente por la cercanía que se dio entre él y Karol Alcendra durante su presentación, pues en varias oportunidades se refirió a la influenciadora.

De hecho, en las últimas horas el cantante quiso aprovechar el interés que este 'shippeo' ha causado, para expresarle al jefe del reality de convivencia su deseo de ser parte de esta tercera temporada.

"Jefe, lo estoy esperando, saliendo", escribió el artista vallenato en un reciente video que publicó en su cuenta oficial de Instagram y que rápidamente causó furor entre los internautas y seguidores del programa.

¿Cuál fue el mensaje que Martín Elías Jr. le envió al Jefe de La casa de los famosos Colombia?

Como era de esperarse, la sorpresiva solicitud del intérprete en plataformas digitales, llevó a que los usuarios inundaran la publicación con cientos de mensajes en los que no solo expresaron su aprobación con su propuesta, sino también se mostraron emocionados por lo que para ellos es evidente, y es la química con Karola.

"Dios mío yo ya me monté en este barco", "De este bus ya nadie me baja", "Saliendo mi lindo", "Vamos jefe, haga ese favorcito para nuestro bienestar", "Queremos a Martín Elías en una cena con Karola", son algunos de los mensajes que se pueden leer.

Esto dijo Martín Elías Jr. sobre una posible participación en La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

Cabe señalar que, todo el boom que ha provocado la presentación de Martín Elías Jr. en la casa, se dio luego de que dedicara algunos versos en tarima en los que le pidió abiertamente al Jefe que le permitiera ingresar al juego para tomarse el tiempo de poder conquistar a la barranquillera.

Martín Elías Jr. le hizo sorpresiva petición al Jefe de La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

Por ahora, miembros del 'Team Karola' esperan ansiosos poder conocer si el Jefe accede a sus peticiones y les hace realidad su deseo de ver al cantante junto a la creadora de contenido.