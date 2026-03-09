Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Luisa Fernanda W reapareció en redes junto a su mamá tras polémicos señalamientos en su contra

Tras los recientes señalamientos en su contra, Luisa Fernanda W reapareció en redes sociales junto a su mamá.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Luisa Fernanda W reaparece con su mamá tras polémicos señalamientos en su contra
Luisa Fernanda W reaparece con su mamá tras polémicos señalamientos en su contra. (Foto Canal RCN).

Luego de varios días en medio de comentarios y críticas en redes sociales por recientes señalamientos en su contra que apuntaban a una mala relación con su mamá, Luisa Fernanda W reapareció públicamente, esta vez junto a su madre en medio de una celebración especial.

¿Cuáles fueron las críticas que recibió Luisa Fernanda W por no estar con su madre en una fecha especial?

Vale la pena recordar que el pasado 3 de marzo Luisa Fernanda W fue blanco de críticas en redes sociales luego de que su hermana menor presumiera la celebración de cumpleaños de su mamá, en donde la creadora de contenido brilló por su ausencia.

Luisa Fernanda W responde a críticas y revela cómo es su relación con su mamá
Luisa Fernanda W se pronuncia sobre su relación con su mamá tras críticas. (Foto: Canal RCN)

A raíz de esto, internautas comenzaron a cuestionar el hecho de que Luisa no estuviera presente en una fecha tan especial, a tal punto de asegurar que a la influenciadora se le habrían olvidado sus orígenes tras ganar fama y estabilidad económica.

Estos comentarios tomaron aún más fuerza cuando la hermana de Luisa comenzó a dar ‘me gusta’ a este tipo de mensajes. Además, el hecho de que ambas hermanas no se sigan en Instagram avivó los rumores de una mala relación.

¿Qué dijo Luisa Fernanda W frente a las críticas por no estar en el cumpleaños de su mamá?

Vale la pena destacar que Luisa Fernanda W no se refirió al tema de manera directa, pues durante el pasado domingo 8 de marzo, en plena conmemoración por el Día de la mujer, la reconocida influenciadora reapareció en redes sociales en medio de una celebración en la que amigos y personas cercanas estuvieron presentes, entre ellas su mamá.

La influenciadora se mostró feliz por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, para comentarles que había acabado de llegar de un retiro y se había encontrado con un encantador panorama en el que su mamá estaba presente.

"Quiero que ustedes vean el recibimiento que me acaban de hacer en esta casa por el Día de la mujer, y porque este fin de semana estuve en un retiro maravilloso... Ay, madre, este recibimiento, miren la belleza", comentó Luisa mientras le daba un beso en la mejilla a su mamá.

