Juliana Calderón desata críticas tras video bailando y le recuerdan el luto de Juan Manuel Rodríguez

Juliana Calderón compartió recientemente un video bailando en sus redes sociales y generó diversas reacciones entre los internautas, especialmente por comentarios relacionados con el luto de Juan Manuel Rodríguez.

¿Qué mostró Juliana Calderón en el video que compartió?

La hermana de Yina Calderón causó críticas luego de publicar un video en el que, según indicó, se encontraba en Barranquilla.

En las imágenes se le ve a la orilla del río mientras baila una canción del cantante Pitbull, lo que rápidamente llamó la atención de quienes siguen su contenido.

Tras la publicación del video, los comentarios no se hicieron esperar. Algunos usuarios reaccionaron con críticas referencia a su apariencia física o a los productos que vende en sus redes sociales.

Por otro lado, varios internautas centraron sus comentarios en el luto relacionado con Juan Manuel Rodríguez. Como se recuerda, su fallecimiento ocurrió hace dos meses junto al cantante Yeison Jiménez en el accidente de la avioneta.

¿Qué le dijeron a Juliana Calderón por su video en medio del luto de Juan Manuel Rodríguez?

Entre las reacciones, una persona le comentó directamente preguntándole: “¿Y el luto?” lo que generó nuevas respuestas entre otros usuarios: “yo me hago la misma pregunta”, acompañado de risas, escribió otro internauta.

También hubo quienes salieron en defensa de Juliana Calderón. Algunos señalaron que cada persona vive los procesos personales de manera diferente y que con el paso del tiempo es posible retomar las actividades cotidianas.

Juliana suele compartir este tipo de contenido en sus redes sociales, en los que recrea audios virales y bailes especialmente en su cuenta de TikTok, donde con frecuencia recibe comentarios de este tipo.

Sin embargo, en una de sus publicaciones recientes en su cuenta de Instagram, recordó a su pareja con un video que, al parecer, fue realizado con inteligencia artificial.

En el video aparece Yeison Jiménez junto a los demás integrantes de la avioneta bajando de ella sonrientes y cantando, mostrando un final diferente al que ocurrió el pasado 10 de enero de 2026.