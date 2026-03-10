Jhonny Rivera escogió un particular lugar en Europa para pasar su luna de miel con Jenny López; ¿cuál es?

El cantante de música popular Jhonny Rivera causó revuelo en redes al revelar uno de los particulares sitios que escogió para pasar su luna de miel con Jenny López.

Jhonny Rivera está de luna de miel por Europa. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados Influencers Luto en la familia Ladera García: tuvieron que decir adiós a importante miembro

¿Cuándo se casaron Jhonny Rivera y Jenny López?

Jhonny Rivera contrajo matrimonio el pasado 22 de febrero en un evento social multitudinario que reunió a varias figuras del entretenimiento.

Tras su matrimonio, la pareja se fue de luna de miel por Europa, donde se han mostrado bastante felices y enamorados.

La pareja ha presumido las ciudades y lugares de España que han visitado. Ambos compartieron un feed en Instagram desde Valencia y recientemente publicaron dos videos en los que hablaron de un lugar muy particular que planeaban conocer.

Artículos relacionados La casa de los famosos Jhorman Toloza envía mensaje a Alexa tras supuesto “shippeo” con Tebi en La casa de los famosos

¿Cuál es el particular sitio escogido por Jhonny Rivera y Jenny López para su luna de miel por Europa?

El clip causó gracia entre sus seguidores por el tono sarcástico de Jhonny al referirse al nombre del sitio, que en Colombia tiene otro significado.

Con humor, el cantante explicó que iban llegando a “Berga”, localidad española, y que muchos se ofenden cuando los mandan para ese lugar sin saber que se trata de un lugar turístico muy bonito.

Jenny, entre risas, acompañó las ocurrencias de su esposo, generando un momento espontáneo que se viralizó rápidamente.

Artículos relacionados Pipe Bueno Pipe Bueno presume su impactante cambio físico y sus seguidores celebran su transformación; así luce

Aunque inicialmente tenían planeado visitar Capadocia, Turquía, la pareja decidió cambiar de destino por las tensiones bélicas que atraviesan algunas naciones.

En su lugar, escogieron Andorra, donde Jhonny expresó su emoción por conocer el túnel alpino más largo del mundo y practicar esquí en la nieve.

Este cambio en el itinerario demuestra la capacidad de adaptación de la pareja y su deseo de disfrutar cada momento sin importar los imprevistos.

Jenny López reveló en redes sociales que algunas de sus maletas se extraviaron en el aeropuerto de Bogotá, aunque horas más tarde fueron recuperadas.

La cantante explicó que lo más importante era que aparecieran los objetos de valor sentimental, más allá de lo económico.

Desde que unieron sus vidas, Jenny y Jhonny han compartido constantes muestras de amor y cariño en redes sociales.

La luna de miel se ha convertido en una historia contada paso a paso con el humor que caracteriza al cantante.