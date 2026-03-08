Juliana Calderón se mostró sorprendida al revelar un inesperado regalo que llegó a su casa

Juliana Calderón llamó la atención en redes al presumir el inesperado regalo que recibió por parte de un "admirador". La creadora de contenido sorprendió al revelar detalles de su obsequio.

Artículos relacionados Mariana Zapata ¿Mariana Zapata está embarazada? La paisa reveló quién podría ser el padre

¿Qué detalle presumió Juliana Calderón?

A través de sus historias de Instagram, la empresaria llamó la atención al revelar que había recibido un regalo inesperado en su casa. Juliana mostró una caja acompañada de una carta que decía:

Feliz día para la mujer guerrera

Juliana Calderón recibió inesperado regalo / (Foto del Canal RCN y Freepik)

Calderón mostró que el detalle contenía unos globos, moño, chocolatina y por dentro tenía lo que, según sus fans, eran dulces cubiertos de chocolate.

Artículos relacionados Viral Mujer falleció tras lanzarse de un tobogán en Santander: video del momento se viraliza

¿Qué dijo Juliana Calderón sobre el regalo que recibió?

Juliana se mostró sorprendida al revelar que no sabía quién había enviado el regalo. En medio de una conversación con su hermana, confesó que el detalle la tomó por sorpresa.

Entre risas, su hermana le respondió que, si quería resolver el misterio, tendría que llamar a sus pretendientes y preguntarles uno por uno quién había sido el responsable del inesperado obsequio.

¿Quién era la pareja de Juliana Calderón?

La pareja más reciente y conocida de Juliana Calderón fue Juan Manuel Rodríguez, quien falleció el 10 de enero de 2026 en un accidente de avioneta en Boyacá, el mismo siniestro en el que perdió la vida el cantante de música popular Yeison Jiménez.

Juan Manuel Rodríguez falleció junto a Yeison Jiménez / (Foto del Canal RCN)

Juan Manuel trabajaba como productor visual de Yeison Jiménez y, tras el accidente, tanto Juliana como su hermana Yina confirmaron el vínculo sentimental que mantenían, compartiendo mensajes de duelo en sus redes sociales.