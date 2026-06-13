La reacción del esposo de Laura Tobón al enterarse de su embarazo sorprendió: “¿Pero cómo?”

Laura Tobón compartió con sus millones de seguidores cómo le contó a su esposo, Álvaro Rodríguez, que estaba embarazada por segunda vez. La presentadora publicó el video en sus redes sociales y la reacción de su pareja llamó la atención de los usuarios.

¿Cómo reaccionó Álvaro Rodríguez al embarazo de Laura Tobón?

“La reacción de mi esposo cuando le conté que estaba embarazada otra vez hace unos meses”, escribió Laura Tobón.

Laura con motivo del Día del Padre dejó ver cómo le dio la noticia meses atrás. En las imágenes se observa que la presentadora preparó una sorpresa y escondió la prueba de embarazo dentro de una bolsa para que su esposo la descubriera.

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“En este Día del Padre quiero honrar al amor de mi vida. Todavía no puedo creer que vamos a tener otro bebé juntos”, escribió.

Laura Tobón mostró cómo reaccionó su esposo al conocer su embarazo. (Foto: AFP)

Junto al video, Laura recordó cómo vivió ese momento y confesó los nervios que sintió mientras al darle la noticia.

Además, agregó en la descripción: “Todavía me acuerdo lo nerviosa que estaba ese día. Guardar un secreto tan grande y tan hermoso no fue fácil, pero ver su reacción hizo que ese momento quedara para siempre en mi corazón”.

Al abrir la bolsa y encontrar la prueba de embarazo, Álvaro Rodríguez no ocultó su reacción pues no tuvo ninguna reacción en ese momento, pero de inmediato comenzó a hacerle preguntas a la presentadora.

¿Por qué la reacción del esposo de Laura Tobón generó revuelo en redes?

El esposo de Laura Tobón mientras miraba la prueba de embarazo le decía:

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“¿Qué? ¿Ya? ¿No, en serio? ¿Pero cómo?”, fueron algunas de sus palabras tras conocer que se convertiría nuevamente en padre.

Posteriormente, abrazó a Laura Tobón y continuó haciéndole preguntas. Según se observa en el video, también quiso saber cómo se encontraba ella tras conocer el embarazo.

Como era de esperarse, la publicación generó reacciones entre los seguidores. Muchos usuarios se enfocaron en la reacción de Álvaro Rodríguez y especialmente en las preguntas que hizo al recibir la noticia: “Morimos con él, pero ¿cómo? o sea, si no sabe él”.

Mientras otros lanzaron especulaciones sobre la relación: “Mi pregunta es por qué dice él que ahora no me vas a dejar solo. ¿Es que Laura pensaba en dejarlo?”, escribió una seguidora.