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Él es el guapo novio de Emmanuel Restrepo: así lo presentó en exclusiva para SuperLike

Emmanuel Restrepo, participante de MasterChef Celebrity, confirmó el fin de su soltería al presentar a su actual pareja.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Así luce el guapo novio de Emmanuel Restrepo.
Así luce el guapo novio de Emmanuel Restrepo. (Foto Canal RCN).

Emmanuel Restrepo, reconocido actor colombiano y participante de MasterChef Celebrity 2026, confirmó en exclusiva para SuperLike que puso fin a su soltería luego de presentar oficialmente a su pareja sentimental.

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¿Quién es la actual pareja de Emmanuel Restrepo, participante de MasterChef Celebrity 2026?

La premiere de la película de Disney Toy Story 5, realizada este sábado 13 de junio en Bogotá, reunió a varias figuras del entretenimiento, pero uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió cuando Emmanuel Restrepo apareció en compañía de un joven que no pasó desapercibido ante los micrófonos de SuperLike. La presencia del actor generó expectativa entre los asistentes, especialmente por este detalle en particular.

Él es José Cuellar, el novio de Emmanuel Retrepo.
Él es José Cuellar, el novio de Emmanuel Retrepo. (Foto Canal RCN).

En medio de la conversación, Restrepo presentó a su acompañante como su pareja sentimental, lo que tomó por sorpresa a varios presentes. Aunque no ofreció detalles sobre el inicio de la relación, sí dejó ver la conexión que tiene con José Cuellar, un joven originario del Caquetá que actualmente reside en Bogotá.

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Por lo pronto, los colombianos podrán conocer un poco más sobre el actor en la próxima temporada de MasterChef Celebrity, que llegará este año a la pantalla del Canal RCN, donde el actor que dio vida a Carmelo volverá a conquistar a los televidentes con su participación.

¿A qué se dedica José Cuellar, la actual pareja de Emmanuel Restrepo?

Según información compartida en su cuenta oficial de Instagram, José Cuellar se describe como un joven “nacido en hoja de plátano, criado en el río y en el monte”, en referencia a sus raíces en caqueteñas.

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El joven es un fiel amante de la naturaleza, como lo demuestra a través de sus publicaciones en redes sociales, donde suele compartir imágenes de paisajes verdes y ríos.

Al igual que Restrepo, el caqueteño se desempeña en el mundo artístico como actor, especialmente en el teatro, y ha tenido la oportunidad de recorrer diferentes lugares del mundo.

Emmanuel Restrepo, participante de MasterChef Celebrity, presentó a su novio
Emmanuel Restrepo, participante de MasterChef Celebrity, presentó a su novio. (Foto Canal RCN).

Con el anuncio de su relación, los fanáticos de Emmanuel Restrepo podrían estar más atentos a cada cosa que compartan en sus redes sociales, expectantes por conocer más detalles de esta nueva historia de amor.

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