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¡Luto en el equipo de Shakira! Trabajador muere en grave accidente antes de su concierto en Brasil

Un integrante del equipo de Shakira murió en un accidente durante el montaje de su concierto en Brasil

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Trabajador de Shakira muere en grave accidente
¡Luto en el equipo de Shakira! Trabajador muere en grave accidente antes de su concierto en Brasil (Foto Mireya Acierto / AFP) (Foto freepik)

La cantante Shakira atraviesa un momento difícil luego de que se confirmara el fallecimiento de un integrante de su equipo de trabajo, tras un grave accidente ocurrido horas antes de su presentación en Brasil.

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¿Qué le pasó al miembro del equipo de Shakira que falleció?

De acuerdo con un comunicado compartido por la página oficial del evento en el que se presentaría la artista, uno de los trabajadores del equipo perdió la vida de manera trágica mientras se adelantaban labores de montaje del escenario.

Según lo informado, el profesional se encontraba participando en la instalación de estructuras para el espectáculo cuando ocurrió el accidente. Personas que estaban en el lugar reaccionaron de inmediato y le brindaron atención inicial mientras llegaban los organismos de emergencia.

Minutos después, el equipo de bomberos llegó al sitio y trasladó al trabajador a un centro médico. Sin embargo, pese a los esfuerzos, el hombre falleció poco después de su ingreso al hospital.

El evento expresó su solidaridad con la familia, la empresa responsable y el equipo de trabajo afectado por lo ocurrido, enviando mensajes de apoyo en medio de la tragedia.

De acuerdo con versiones entregadas por el cuerpo de bomberos, el trabajador habría sufrido lesiones de gran gravedad en sus extremidades inferiores tras quedar atrapado en un sistema de elevación. También se indicó que, antes de la llegada de las autoridades, el cuerpo ya había sido retirado por personas presentes en el lugar.

Un testigo que se encontraba en la zona relató que la situación generó momentos de confusión. Según su versión, todo ocurrió de forma repentina: vio a varias personas correr y, al mirar hacia la estructura, notó que esta se encontraba en el suelo, con un hombre atrapado debajo.

Impactante accidente en concierto de Shakira deja un fallecido
Muere miembro de equipo de Shakira en pleno montaje del concierto (Foto freepik) (Foto Jesse Grant / AFP)

¿Qué dijo Shakira sobre el accidente antes de su concierto?

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Hasta el momento, la artista no ha emitido un comunicado oficial sobre lo ocurrido, lo que ha generado expectativa entre sus seguidores sobre si se pronunciará públicamente o si tomará alguna decisión frente a su presentación.

Mientras tanto, en redes sociales, miles de usuarios han comenzado a reaccionar ante la noticia, enviando mensajes de condolencias y solidaridad tanto a la familia del trabajador como al equipo de la cantante.

El ambiente previo al concierto se ha visto marcado por el luto y la tristeza. Por ahora, la atención está puesta en lo que pueda suceder con el evento y en las posibles declaraciones que pueda dar la artista en las próximas horas.

Shakira declaraciones
Shakira no se ha pronunciado tras el fallecimiento de miembro de su equipo (Foto freepik) (Foto Theo Wargo / AFP)
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