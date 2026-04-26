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¿Qué participante puede ser el próximo eliminado de La casa de los famosos Col? La IA da su predicción

La Inteligencia Artificial comparte su predicción acerca de quién podría ser el próximo eliminado de La casa de los famosos Col.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
¿Qué participante puede ser el próximo eliminado de La casa de los famosos Col? La IA da su predicción
¿Quién sería el próximo eliminado de La casa de los famosos Colombia, según la IA? | Foto: Canal RCN

En los últimos días, una gran variedad de internautas ha generado diversos comentarios a través de las diferentes plataformas digitales tras los distintos acontecimientos que se han presentado en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Además, en la gala de eliminación de este domingo 26 de abril, los televidentes han generado diversas reacciones tras conocer el nombre de quién se convertiría en el nuevo eliminado tras la decisión que tome el público mediante las votaciones.

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¿Qué participantes se encuentran dentro de la placa de nominados?

Uno de los momentos que más reacciones genera por parte de los internautas se trata cuando llega la gala de eliminación cuando se conoce el nombre del nuevo eliminado de La casa de los famosos Colombia.

¿Qué participante puede ser el próximo eliminado de La casa de los famosos Col? La IA da su predicción
¿Qué participantes están dentro de la placa de nominados en La casa de los famosos Col? | Foto: Canal RCN

Por esta razón, los participantes que se encuentran dentro de la placa de nominados y están en riesgo de eliminación son: Beba de la Cruz, Tebi Bernal, Valentino Lázaro, Alexa Torrex, Alejandro Estrada y Aura Cristina Geither.

Así también, uno de los momentos que más ha causado una división de opiniones por parte de los internautas fue el reciente brunch que se llevó a cabo en la competencia, el cual estuvo liderado por Campanita y los famosos se hicieron varias confesiones al respecto.

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¿Qué famosos podría convertirse en el nuevo eliminado de La casa de los famosos Colombia?

Con la placa de nominados ya definida, la Inteligencia Artificial, más conocida como la IA, reveló su perspectiva acerca de cuál famoso podría ser eliminado de La casa de los famosos Colombia.

¿Qué participante puede ser el próximo eliminado de La casa de los famosos Col? La IA da su predicción
Este sería el próximo eliminado de La casa de los famosos Col, según la IA. | Foto: Canal RCN

Por este motivo, la IA compartió un análisis acerca de las celebridades que podría quedar en riesgo de eliminación, pues, uno de los que podría estar en mayo riesgo de eliminación es Tebi Bernal.

Así también, hizo otra predicción, acerca de los famosos que podrían obtener un bajo puntaje, pues, según su predicción, podrían ser Valentino Lázaro y Aura Cristina Geither.

Aunque por el momento ha llegado la gala de eliminación, los internautas son los encargados de elegir mediante votaciones quién saldría de la competencia, ¿quién será el famoso que abandone de la competencia?

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