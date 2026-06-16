Se filtra pista sobre la boda de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno: ¿se confirma fecha?

Una vez más el nombre de Luisa FernandaW volvió a ser tema de conversación, puntualmente su boda con Pipe Bueno, pues aunque ambos no han dado mayores detalles de cuándo será la celebración, un reciente comentario en redes sociales levantó sospechas de que la fecha se aproxima más de lo que se pensaba.

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¿Cuándo será la boda de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno?

Las especulaciones sobre el boda de la pareja de famosos colombianos se dio luego de que la misma Luisa Fernanda compartiera un video en el que dio a conocer cómo será su maquillaje para esta fecha tan especial, dejando ver que, en esta oportunidad, optará por algo que no sea tan cargado y en cambio, luzca mucho más natural.

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Y aunque en el post no mencionó en ningún momento cuándo llegará al altar junto al cantante, hubo un detalle que en cuestión de segundos llevó a que los internautas sacaran sus propias conclusiones al respecto.

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¿Por qué se rumora que la boda de Luisa Fernanda W sería pronto?

Se trata de un comentario que la cantante Marilyn Oquendo agregó en la publicación en el que dio pistas de que la boda estaría cercana.

"Contando los días para tu despedida, o sea, chao, que se tenga el mundo, te amo", fueron las palabras que escribió la también creadora de contenido.

Luisa Fernanda W reveló su maquillaje para su boda con Pipe Bueno/AFP: Jason Koerner

Frente a lo dicho por Oquendo, de inmediato usuarios de las plataformas digitales inundaron las redes con mensajes expresando su opinión. "A quien se le ocurre Ser amigo de Marilyn", "Cómo siempre la comunicadora social, por no decirle chismosa", son algunos de los mensajes que se puede leer.

¿Qué ha dicho Luisa Fernanda W sobre su boda con Pipe Bueno?

Cabe señalar que, por el momento, la reconocida creadora de contenido y también empresaria, compartió un video en el que mostró una prueba del maquillaje que quiere hacerse para este día, haciendo claridad en que prefiere hacerlo ella porque considera que es una fecha muy especial.

Por otro lado, es importante mencionar que, semanas atrás, la influencer paisa hizo la famosa dinámica de preguntas y respuestas, espacio en el que confirmó que, en efecto, pronto contaría todos los pormenores de este matrimonio que promete ser uno de los más importantes del año.