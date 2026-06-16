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Shakibecca se volvió a pronunciar tras polémica en el Mundial 2026 al ser comparada con Shakira

Shakibecca, imitadora de Shakira, volvió a romper el silencio en sus redes tras supuesto doblaje en el Mundial 2026.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Shakibecca se volvió a pronunciar tras polémica en el Mundial 2026 tras ser comparada con Shakira
¿Qué volvió a decir Shakibecca tras polémica con Shakira en Mundial 2026? | AFP: Carl De Souza

En los últimos días, Shakira se ha apoderado de las redes sociales tras su presentación en el primer show inaugural del Mundial 2026 el pasado 11 de junio.

Tras su presentación, miles de internautas generaron diversas opiniones en las redes sociales acerca de varias teorías que se presentaron sobre la supuesta doble de Shakira, pues, sus gafas, el look que llevó y la comenzaron a comparar con Shakibecca, su imitadora.

Con base en esto, Shakibecca desmintió haber imitado a Shakira en la primera presentación del Mundial 2026 e hizo una contundente confesión al respecto.

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¿Cuál fue la reciente confesión que hizo Shakibecca tras rumores de haber “suplandato” a Shakira en la inuguración?

Tras varios rumores circulados en las redes sociales sobre la presentación que tuvo Shakira en el primer show inaugural del Mundial 2026, Shakibecca, su imitadora, desmintió todos los rumores compartidos mediante las redes sociales.

Shakibecca se volvió a pronunciar tras polémica en el Mundial 2026 tras ser comparada con Shakira
Esto dijo Shakibecca tras su trabajo como imitadora de Shakira. | AFP: Carl De Souza

Por esta razón, Shakibecca fue recientemente entrevistada por medios internacionales acerca de su supuesta aparición al “reemplazar” a Shakira en la presentación, pues, desmintió todos los detalles al compartir los siguientes detalles a través de su cuenta oficial de Instagram en la que expresó las siguientes palabras:

“A Shakira le fue muy bien en el Mundial. Es claro que las personas crean rumores en redes sociales, todo hizo parte del show”, expresó Shakibecca.

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¿Qué opina Shakibecca tras los rumores en redes al ser imitadora de Shakira?

Shakibecca se volvió a pronunciar tras polémica en el Mundial 2026 tras ser comparada con Shakira
¿Cuánto tiempo lleva Shakibecca como imitadora de Shakira? | AFP: Carl De Souza

Tras los rumores circulados en redes acerca del supuesto doblaje de Shakibecca, la imitadora confesó que está orgullosa por todo el trabajo que ha realizado al destacarse en su labor al aprovechar la oportunidad con su imitación de la cantante:

“He trabajado mucho por ser la doble de Shakira y es curioso ver que los navegantes me vinculan con ella por todo lo que he trabajado mediante mis redes”, añadió la imitadora en la entrevista.

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