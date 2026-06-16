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Así lucía Sheila Gándara antes de ser pareja de Juanda Caribe: ¿irreconocible?

En rede sociales empezaron a circular videos en donde quedó en evidencia la transformación física de Sheila Gandara.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Sheila Gandara durante el congelado en La casa de los famosos Colombia.

Sheila Gándara, uno de los nombres que más sonó a lo largo de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, se ha convertido sin lugar a dudas en una de las figuras más seguidas y comentadas de las últimas semanas, esto luego de la participación de Juanda Caribe, su expareja, en el reality de convivencia del Canal RCN.

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¿Cómo lucía Sheila Gandara antes de ser novia de Juanda Caribe, exparticipante de La casa de los famosos Colombia?

A raíz del interés que ha causó y continúa causando su relación con el finalista de la tercera edición, recientemente se conocieron algunos videos en donde quedó en evidencia cómo lucía la joven antes de ser famosa y tener una relación oficial con el barranquillero.

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En los videos que hacen parte de sus publicaciones antiguas en la red social TikTok, dan cuenta del impresionante cambio físico que ha tenido la ahora influencer, pues sus primeras apariciones públicas fueron en el 2024, momento en el que se veía mucho más joven a como luce ahora.

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¿Qué procedimentos estéticos se hizo Sheila Gandara, expareja de Juanda Caribe?

Y es que, en la actualidad, la creadora de contenido no solo tiene unos cuantos años más, sino también su tono de cabello es diferente, además de haberse convertido en madre y haber cambiado por completo la fisionomía de su cuerpo.

Sheila Gándara rompe el silencio sobre los rumores de romance con un cantante vallenato
El cambio físico de Sheila Gándara luego de ser novia de Juanda Caribe. (Foto: Canal RCN)

Otro de los grandes cambios que diferencian a la joven de la actualidad, es que apenas hace algunas semanas decidió realizarse algunos procedimientos estético para mejorar su apariencia, estos incluyeron una lip0succión y una mam0plastia de aumento, dos intervenciones que hoy le permiten lucir un silueta mucho más definida.

¿Cuánto tiempo llevaban Sheila Gandara y Juanda Caribe de relación?

Aunque no existe registro de cuánto tiempo llevaban Juanda y Sheila antes de confirmar su ruptura, en mayo del año pasado llegó a sus vidas la pequeña Victoria, quien nació como fruto de su amor y quien hace un mes cumplió su primer añito.

Cabe señalar que, hasta antes de que el barranquillero ingresara como uno de los participantes del reality, ambos tenían una relación sentimental sólida que, meses después terminó derrumbándose, esto luego de que el exparticipante terminara involucrado en un escándalo por su puesta infidelidad.

Sheila Gándara rompe el silencio sobre los rumores de romance con un cantante vallenato
Así lucía Sheila Gandara antes de conocer a Juanda Caribe. (Foto: Canal RCN)

Hoy en día, cada uno tomó caminos distintos, y aunque los une el amor por su hija, los dos han dejado claro que están solteros.

 

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