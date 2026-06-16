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Johanna Fadul reapareció tras sufrir aparatoso accidente de tránsito: “mega adolorida”

Johanna Fadul contó cómo avanza su estado de salud tras el accidente de tránsito en el que tres vehículos se vieron afectados.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Así se encuentra Johanna Fadul luego de su accidente: reapareció y habló de su dolor
Así se encuentra Johanna Fadul luego de su accidente: reapareció y habló de su dolor. (Foto Canal RCN | Freepik).

Johanna Fadul reapareció en sus redes sociales tras sufrir un aparatoso accidente de tránsito en el que se vieron involucrados tres vehículos. La actriz contó cómo avanza su estado de salud y aseguró que, aunque continúa con algunas molestias físicas, se encuentra fuera de peligro y con más ánimos que nunca.

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¿Cómo fue el accidente de tránsito que sufrió Johanna Fadul?

Johanna Fadul generó preocupación entre sus seguidores tras compartir en redes sociales imágenes de un accidente de tránsito en el que estuvo involucrada el pasado lunes 15 de junio, junto a otros dos vehículos, según lo mostró en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores.

Revelan detalles del estado de Johanna Fadul tras fuerte choque múltiple
Revelan detalles del estado de Johanna Fadul tras fuerte choque múltiple. (Foto Canal RCN | Freepik).

En las publicaciones, la actriz mostró registros del siniestro, en los que se evidencian daños materiales y la presencia de autoridades atendiendo la situación en la vía.

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También compartió fotos y exámenes médicos, incluidas radiografías de columna y pelvis, además de imágenes junto a otra persona lesionada dentro de un hospital, con las que buscó evidenciar que se encontraba estable y fuera de peligro tras recibir atención médica.

¿Cómo avanza la recuperación de Johanna Fadul tras aparatoso accidente de tránsito?

Ahora bien, durante la tarde de este martes 16 de junio, un día después del trágico suceso, Fadul reapareció por medio de esta misma red social con un corto video en el que se mostró completamente estable, manejando su automóvil.

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En este, la actriz contó que quedó con fuertes dolores en el cuello tras el accidente, y que el impacto le dejó molestias intensas y la sensación de un “desajuste” en su cuerpo.

Sin embargo, señaló que tanto ella como las demás personas implicadas estaban fuera de peligro, y que, a pesar de lo ocurrido, mantenía una actitud positiva y energía para continuar con sus actividades.

“Mega adolorida. Ustedes no se imaginan el dolor que tengo en el cuello del tramacazo del accidente, y por dentro creo que se desajusta todo. Pero bueno, vivitos, con más energía para seguir guerreando en esta vida a todo lo que queremos”.

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