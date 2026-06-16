Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Blessd reapareció tras difícil situación legal; esto dijo

El artista Blessd se pronunció luego de difícil momento que vivió y habló de su faceta como padre.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Blessd tras pleito legal
Blessd tras pleito legal/AFP: Rodrigo Varela

El cantante Blessd sorprendió a sus millones de fanáticos al reaparecer en redes sociales luego del pleito legal en el que estuvo involucrado y por el que casi cae en prisión.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Blessd tras reaparecer en redes sociales luego de su proceso legal?

El artista compartió a través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de siete millones de seguidores, un carrusel con varias fotografías de estudio, luciendo sus tatuajes, la vista de Medellín, su nueva gira y hasta junto a su colega Kris R.

blessd luego de su pleito legal

Con dichas instantáneas aprovechó para referirse al proceso que tuvo que pasar agradeciendo a Dios por poder seguir estando afuera cumpliendo su sueño de ser cantante y de compartir con su hijo Caleb, recién nacido, fruto de su relación con la influenciadora Manuela QM.

"Gracias a Dios seguimos trabajando. También quiero agradecerle a cada uno de ustedes por estar presente en todos los momentos de mi vida, esta última semana he tenido mucho aprendizaje y más con el nacimiento de mi primer hijo, no saben lo feliz que estoy y lo trasnochado que mantengo jajajajaja", escribió.

Asimismo, dejó un contundente mensaje a sus fanáticos sobre las demás personas implicadas en el proceso, indicando que él seguirá enfocado en él y sus proyectos.

"En mi corazón no existe espacio para el odi*, aquí solo se le desea éxito y bendiciones a todo el mundo y espero siempre estén aquí conmigo disfrutando de mi proceso de verdad, somos un movimiento muy grande del que estoy orgulloso de liderar", dijo.

También reiteró lo mucho que ama a su fanaticada y los invitó a que compren entradas para su gira por Latinoamérica, pues dará lo mejor de él en sus presentaciones.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionaron los fanáticos de Blessd tras sus declaraciones?

Luego de las palabras del artista, miles de seguidores reaccionaron al respecto llenándolo de elogios y felicitaciones por su resiliencia; además de mostrarse su apoyo y cariño.

blessd agradecido tras quedar libre

De igual manera, agradecen que ya pueda seguir cautivándolos con su música y pueda estar disfrutando de su bebé, quien nació el pasado 11 de junio.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

matrimonio de luis alfonso Talento nacional

Luis Alfonso se casó por tercera vez y así fue la boda

El artista Luis Alfonso derrochó romanticismo al contraer matrimonio por de nuevo con Luisa Fernanda Pulgarín.

Hija mayor de Yeison Jiménez cumplió 15 años Yeison Jiménez

Hija mayor de Yeison Jiménez cumplió 15 años: Lina Jiménez hizo emotiva confesión

“Tu papito quería hacer de este día un festín”: hermana de Yeison Jiménez dejó estremecedor mensaje en los 15 de su sobrina.

Ciro Quiñónez invita a Giovanny Ayala al evento de Westcol Giovanny Ayala

Ciro Quiñónez reta a Giovanny Ayala a enfrentarse en Stream Fighters 5, el evento de Westcol

Ciro Quiñónez sorprendió a sus fans al retar a Giovanny Ayala para un encuentro en Stream Fighters 5, el evento de Westcol.

Lo más superlike

Alexa Torrex y Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia. Alexa Torrex

Alexa Torrex le habría respondido a Tebi Bernal con contundente mensaje: ¿qué le dijo?

Alexa Torrex captó la atención en redes sociales al enviar un contundente mensaje que fue interpretado como una respuesta a Tebi Bernal.

Murió el bebé de famosa pareja de actores en las últimas horas: con dolorosa foto lo confirmaron Talento internacional

Murió el bebé de famosa pareja de actores en las últimas horas: con dolorosa foto lo confirmaron

El look de Katy Perry en la inauguración del Mundial 2026 que genera expectativa Mundial de fútbol

Katy Perry y su atuendo en la inauguración del Mundial 2026: así será su presentación

Nicolás Arrieta regresó a Buen día, Colombia Nicolás Arrieta

Nicolás Arrieta regresó a Buen día, Colombia tras semanas ausente

Murió el suegro de Eugenio Derbez: Alessandra Rosaldo lo despidió con un desgarrador mensaje Eugenio Derbez

Luto en la familia de Eugenio Derbez: murió el padre de Alessandra Rosaldo