Blessd reapareció tras difícil situación legal; esto dijo

El cantante Blessd sorprendió a sus millones de fanáticos al reaparecer en redes sociales luego del pleito legal en el que estuvo involucrado y por el que casi cae en prisión.

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¿Qué dijo Blessd tras reaparecer en redes sociales luego de su proceso legal?

El artista compartió a través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de siete millones de seguidores, un carrusel con varias fotografías de estudio, luciendo sus tatuajes, la vista de Medellín, su nueva gira y hasta junto a su colega Kris R.

Con dichas instantáneas aprovechó para referirse al proceso que tuvo que pasar agradeciendo a Dios por poder seguir estando afuera cumpliendo su sueño de ser cantante y de compartir con su hijo Caleb, recién nacido, fruto de su relación con la influenciadora Manuela QM.

"Gracias a Dios seguimos trabajando. También quiero agradecerle a cada uno de ustedes por estar presente en todos los momentos de mi vida, esta última semana he tenido mucho aprendizaje y más con el nacimiento de mi primer hijo, no saben lo feliz que estoy y lo trasnochado que mantengo jajajajaja", escribió.

Asimismo, dejó un contundente mensaje a sus fanáticos sobre las demás personas implicadas en el proceso, indicando que él seguirá enfocado en él y sus proyectos.

"En mi corazón no existe espacio para el odi*, aquí solo se le desea éxito y bendiciones a todo el mundo y espero siempre estén aquí conmigo disfrutando de mi proceso de verdad, somos un movimiento muy grande del que estoy orgulloso de liderar", dijo.

También reiteró lo mucho que ama a su fanaticada y los invitó a que compren entradas para su gira por Latinoamérica, pues dará lo mejor de él en sus presentaciones.

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¿Cómo reaccionaron los fanáticos de Blessd tras sus declaraciones?

Luego de las palabras del artista, miles de seguidores reaccionaron al respecto llenándolo de elogios y felicitaciones por su resiliencia; además de mostrarse su apoyo y cariño.

De igual manera, agradecen que ya pueda seguir cautivándolos con su música y pueda estar disfrutando de su bebé, quien nació el pasado 11 de junio.