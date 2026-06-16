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Lina Tejeiro compartió nuevos detalles de su embarazo en exclusiva de Mañana Express: ¿qué dijo?

Lina Tejeiro se pronunció en entrevista de ‘Mañana Express’ sobre la espera de su hijo Gael junto a contundente confesión.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Lina Tejeiro compartió nuevos detalles de su embarazo en exclusiva de Mañana Express: ¿qué dijo?
¿Qué detalles compartió Lina Tejeiro sobre su embaraz? | Foto: Canal RCN y Freepik

Lina Tejeiro se ha convertido en tendencia a través de las redes sociales tras anunciar el género de su bebé, pues es un niño al cual le pondrá Gael.

Así también, Lina fue entrevistada en el programa de ‘Mañana Express’ en el que hizo varias confesiones sobre su embarazo al convertirse en madre por primera vez.

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¿Cuáles fueron los nuevos detalles que compartió Lina Tejeiro sobre su embarazo?

Lina Tejeiro compartió nuevos detalles de su embarazo en exclusiva de Mañana Express: ¿qué dijo?
¿Qué reveló Lina Tejeiro en Mañana Express? | Foto: Canal RCN

Recientemente, Lina Tejeiro reveló mediante una exclusiva de ‘Mañana Express’, todos los detalles sobre su embarazo, en especial, por confesar recientemente que espera un niño al que le pondrá Gael. En la entrevista expresó las siguientes palabras:

“Cuando conté ya habían pasado unos meses en los que sabía que estaba embarazada”, agregó Lina Tejeiro.

Con base en estas palabras, Lina aprovechó la oportunidad para anunciar que está sumamente orgullosa de la nueva etapa por la que está enfrentando a nivel emocional, pues, está dispuesta en transmitirle todo su amor su hijo Gael:

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“Me siento muy feliz, emocionada y más ahora, que seré madre, tendré que aprender nuevas recetas”, añadió la actriz en la exclusiva de ‘Mañana Express’.

¿Cómo anunció Lina Tejeiro el nombre y género de su hijo Gael?

Lina Tejeiro compartió nuevos detalles de su embarazo en exclusiva de Mañana Express: ¿qué dijo?
Este es el género del bebé que espera Lina Tejeiro. | Foto: Canal RCN

Cabe destacar que Lina Tejeiro no solo se ha destacado por ser una reconocida actriz quien ha participado en reconocidas producciones colombianas, sino también, por mantener informados a sus seguidores acerca de lo que hace en su vida cotidiana.

Por esta razón, Lina compartió una publicación a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de diez millones de seguidores en la que expresó las siguientes palabras:

“Mamá dice que me llamo Gael. Un niño lleno de amor y ya hago parte de esta hermosa historia, soy el 10 de esta familia y los conoceré en octubre”, expresó Lina Tejeiro en la descripción de la publicación.

Con base en estas palabras, los internautas se preguntaron con el significado del nombre Gael, el cual significa un hombre generoso, según la representación que tiene.

Por el momento, los seguidores de Lina se encuentran bajo la expectativa del nacimiento de Gael, pues, en medio de las recientes fotografías que compartió la actriz, se evidencia que será aproximadamente para el mes de octubre.

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