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Karen Sevillano alarmó a sus seguidores tras reaparecer desde una clínica: esto le sucedió

Karen Sevillano reapareció desde una clínica en Cali y explicó las razones por las que tuvo que acudir a este lugar.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Karen Sevillano en el after de La casa de los famosos Colombia.
Karen Sevillano reveló que tuvo un percance de salud. Foto | Canal RCN.

Karen Sevillano, una de las figuras del entretenimiento nacional que constantemente acapara la atención en redes sociales, una vez más volvió a captar el interés de sus seguidores, y no precisamente por su contenido de humor, pues, en las últimas horas apareció pero con noticias no muy alentadoras.

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¿Qué le pasó a Karen Sevillano? Video desde clínica preocupó a sus seguidores

A través de su cuenta de Instagram, en donde al reconocida creadora de contenido ha logrado construir una comunidad de millones de seguidores, recientemente preocupó al revelar que no estaba atravesando por un buen momento de salud, situación que llevó a que muchos de los usuarios la abordara a través de la famosa dinámica de preguntas y respuestas.

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"Como estuve de rumbita viernes, sábado y domingo, cuatro días de seguido... pues muchachas yo no estoy acostumbrada a ese sol que hace por allá, uy Dios mio qué calor, entonces yo siento que el sol me bajó las defensas y el trasnocho y la gritadera, ay no, más rico", fueron las palabras de la influencer.

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¿Por qué Karen Sevillano apareció desde una clínica en Cali?

Según lo comentó la ganadora de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, desde hace dos años aproximadamente, descubrió un tipo de medicina que le ha permitido cuidar más de su cuerpo para darle la energía que necesita para el día a día.

"Yo llevo como dos años larguitos que descubrí la medicina homeopática entonces yo vengo a una clínica naturista en donde a uno le aplican sueros de vitamina c y revitalizantes para evitar el consumo de medicamentos porque los medicamentos dañan el hígado", señaló la caleña.

Karen Sevillano en La casa de los famosos Colombia.
Karen Sevillano preocupó tras aparecer en una clínica. Foto | Canal RCN.

¿Por qué se enfermó Karen Sevillano? Esto contó la creadora de contenido

De acuerdo con lo mencionado por la vallecaucana, su malestar se dio debido a que durante el pasado fin de semana estuvo en Montería, ciudad en la que estuvo de fiesta en el marco de la feria de la ganadería, un evento en que estuvo acompañada de otros influencers y en donde bailó y disfrutó de principio a fin.

Cabe señalar que, uno de los encuentros más sorpresivos y comentados durante la visita de Karen en Córdoba, fue el que sostuvo con Sheila Gandara, con quien sostuvo una cercana conversación en donde se habría puesto al tanto de lo sucedido entre la joven y Juanda Caribe.

Karen Sevillano en el after de La casa de los famosos Colombia - Sheila Gandara en La casa de los famosos Colombia.
Karen Sevillano se encontró con Sheila Gándara. Foto | Canal RCN.

 

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