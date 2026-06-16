Colombia vs. Uzbekistán, este sería el resultado del partido, según la IA: ¿cómo quedaría?

La expectativa por el debut de la Selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 sigue creciendo entre los aficionados, quienes ya hacen sus propias apuestas sobre lo que podría ocurrir en el primer partido del combinado nacional frente a Uzbekistán.

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¿La Selección Colombia ganará su primer partido en el Mundial? Esto predijo la IA

En medio de la emoción de millones de colombianos por lo que pasará en este primer enfrentamiento en el terreno de juego, hemos decidido consultarle a la inteligencia artificial cuál podría ser su pronóstico sobre el encuentro deportivo teniendo en cuenta el rendimiento de ambos equipos.

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Tras analizar a ambas selecciones, la IA señaló que Colombia llega como favorita para quedarse con los tres puntos. Según su evaluación, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo cuenta mayor experiencia internacional, además de jugadores que podrían marcar la diferencia en los momentos clave del partido.

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En contraparte, la herramienta destacó que Uzbekistán no será un rival sencillo. La selección asiática llega a su primera cita mundialista tras una destacada fase clasificatoria y con el impulso de disputar por primera vez una Copa del Mundo, un factor que podría convertirla en un equipo difícil de vencer.

La Selección Colombia volverá a jugar un partido en una Copa del Mundo después de ocho años. (Foto CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

¿Cuál fue el marcador que predijo la inteligencia artificial para el partido Colombia vs Uzbekistán?

De acuerdo con el análisis de la IA el resultado más probable sería una victoria de Colombia por 2-0. Sin embargo, también consideró posibles escenarios como un triunfo más aterrizado en el que la tricolor ganaría 1-0 o incluso un empate 1-1.

La IA también señaló que uno de los futbolistas que sin duda será protagonista en el debut mundialista es Luis Díaz, quien llega como una de las principales figuras del combinado nacional y como uno de los jugadores con mayor capacidad para desequilibrar en el frente de ataque.

¿A qué hora juega Colombia contra Uzbekistán? Así será el esperado debut de la Tricolor en el Mundial 2026 (Foto Omar Vega / AFP)

Cabe señalar que, el compromiso entre Colombia y Uzbekistán se disputará este miércoles 17 de junio a partir de las 9:00 p. m. (hora colombiana) en el Estadio Azteca de Ciudad de México. Recuerda que podrás seguir de cerca este encuentro a través de la señal en vivo del Canal RCN y también por la App Canal RCN.