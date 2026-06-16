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¿Cuánto vale y de qué está hecha la Copa del Mundo 2026? La millonaria cifra da de qué hablar

La Copa del Mundo 2026 llama la atención por su material y el valor que tiene como trofeo del fútbol internacional.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
¿Cuánto vale y de qué está hecha la Copa del Mundo 2026?
La Copa del Mundo 2026 llama la atención de los fans / (Foto de Freepik)

El trofeo de la Copa del Mundo 2026 vuelve a llamar la atención en el fútbol internacional. En medio del torneo, la conversación se ha centrado en cómo está hecho, cuánto pesa en oro y el valor que tiene esta pieza que simboliza el título más importante del deporte.

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¿De qué está hecho el trofeo del Mundial 2026 de la FIFA?

La Copa del Mundo entregada por la FIFA está elaborada en oro de 18 quilates. Su diseño actual se presentó en 1974 y desde entonces se ha mantenido como una representación de dos figuras humanas que sostienen el planeta.

¿De qué está hecho el trofeo del Mundial 2026 de la FIFA?
El trofeo del Mundial 2026 de la FIFA está elaborado en oro / (Foto de Freepik)

Este trofeo no ha cambiado en su estructura principal durante décadas, lo que ha permitido que se convierta en uno de los símbolos más reconocidos del fútbol mundial. Su fabricación se realiza bajo procesos artesanales que buscan conservar cada detalle de su diseño original.

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¿Cuántos kilos de oro tiene la Copa del Mundo 2026?

Uno de los datos más consultados sobre el trofeo es su composición y peso. La Copa del Mundo tiene aproximadamente 6,1 kilogramos de oro de 18 quilates, lo que la convierte en una pieza de alto valor material dentro del deporte.

¿Cuántos kilos de oro tiene la Copa del Mundo 2026?
La Copa del Mundo tiene aproximadamente 6,1 kilogramos de oro de 18 quilates / (Foto de Freepik)

En cuanto a sus dimensiones, el trofeo mide cerca de 36,8 centímetros de altura y cuenta con una base aproximada de 13 centímetros. Estas características han permanecido estables desde su introducción, lo que refuerza su identidad a lo largo del tiempo.

Aunque la selección ganadora levanta el trofeo en la ceremonia de premiación, este no queda en posesión permanente del equipo campeón, ya que posteriormente es devuelto a la organización para su custodia.

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¿Cuál es el valor de la Copa del Mundo 2026 en la actualidad?

El valor del trofeo ha sido estimado de diferentes formas a lo largo del tiempo. En su fabricación inicial, hace casi 50 años, se calculaba en unos 9.300 dólares. Con el paso del tiempo y los ajustes económicos, su valor actual puede rondar los 130.500 dólares, según estimaciones que consideran inflación y evolución del mercado.

Otros análisis, que se centran principalmente en el valor del oro y el proceso de manufactura, elevan la cifra hasta aproximadamente 250.000 dólares.

Más allá de estas cifras, el trofeo representa un objeto de alto valor simbólico dentro del fútbol internacional. Su importancia no solo está en los materiales con los que está hecho, sino en lo que significa para las selecciones que compiten en el torneo y para la historia del fútbol mundial.

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