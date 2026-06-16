Esta sería la millonaria suma que Yeferson Cossio apostaría por Colombia contra Uzbekistán

La expectativa por el Mundial 2026 ya comenzó y uno de los que más ha llamado la atención en las últimas horas es el creador de contenido Yeferson Cossio, quien sorprendió a sus seguidores al revelar la cantidad de dinero que estaría dispuesto a apostar por la Selección Colombia en su primer partido del torneo.

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El influenciador compartió el mensaje a través de sus historias de Instagram, donde dejó claro que confía en el desempeño de la Tricolor y que incluso viajó hasta México para vivir de cerca el esperado debut frente a Uzbekistán.

Su publicación rápidamente generó cientos de reacciones, pues la cifra que mencionó supera los miles de millones de pesos colombianos.

La millonaria apuesta que haría Yeferson Cossio por la Selección Colombia sorprendió en redes (Foto Canal RCN) (Foto Jordan Bank / AFP)

¿Cuál sería la millonaria cifra que apostaría Yeferson Cossio por Colombia?

Por medio de sus redes sociales, Yeferson Cossio contó que está considerando realizar una apuesta de un millón de dólares a favor de la Selección Colombia para el partido contra Uzbekistán.

Al cambio actual, esa suma equivale aproximadamente a 3.437 millones de pesos colombianos, una cifra que sorprendió incluso a varios de sus seguidores.

Sin embargo, el creador de contenido dejó claro que todavía no había tomado la decisión definitiva. En la misma historia les preguntó a sus fanáticos si debía hacer la apuesta o si era mejor abstenerse.

La publicación no tardó en hacerse viral y abrió un debate entre quienes consideran que Colombia tiene altas probabilidades de ganar el encuentro y quienes creen que una apuesta de ese tamaño representa un riesgo demasiado alto.

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¿Cómo podría terminar el partido entre Colombia y Uzbekistán?

El debut de Colombia frente a Uzbekistán ha despertado expectativa entre los aficionados, quienes esperan un buen resultado en el inicio del Mundial 2026.

Al consultar una proyección realizada con inteligencia artificial basada en el rendimiento reciente de ambas selecciones, el análisis señala que Colombia llega con mayores posibilidades de quedarse con la victoria.

Según esta evaluación, la experiencia internacional del equipo colombiano y el nivel mostrado en sus últimos encuentros lo ubican como favorito para sumar los tres puntos en este compromiso.

El resultado que aparece como más probable es un 2-0 a favor de Colombia, aunque también se contemplan otros marcadores como un triunfo por 1-0 o incluso un empate 1-1.