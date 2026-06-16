Christian Nodal causó revuelo al besar a una de sus fans en pleno concierto | VIDEO

Christian Nodal, además de ser uno de los cantantes más reconocidos de México, ha sido una de las figuras públicas más criticadas y controversiales de la última década, gracias a las decisiones que ha tomado púbicamente con su vida amorosa.

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Todo inició cuando, en mayo del 2024, el cantante anunció el fin de su relación con Cazzu, con quien tenía una hija de tan solo un año. Sin embargo, 3 semanas después, confirmó públicamente que tenía una relación con la cantante Ángela Aguilar.

Controversia de la vida amorosa de Christian Nodal (Fotos de AFP/CRISTINA QUICLER y AFP/Arturo Holmes)

Por todo lo anterior, Christian y Ángela a recibieron críticas por todas sus redes sociales, donde los tildaban de “infieles” y “desleales”. La relación entre los cantantes fue muy polémica y controversial; pero tuvo un desenlace inesperado: se casaron 1 mes después de iniciar su noviazgo.

No obstante, en los últimos meses han surgido diversas especulaciones en torno al matrimonio de los cantantes. Algunos medios y usuarios en redes sociales han señalado presuntos vínculos sentimentales de Nodal con otras mujeres, lo que ha avivado los rumores sobre una posible crisis en la relación.

Estas versiones cobraron aún más fuerza luego de que Christian y Ángela revelaran que aplazarían la ceremonia religiosa de su matrimonio, una decisión que despertó dudas y todo tipo de comentarios entre los internautas.

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¿Cuándo fue el concierto en el que Nodal besó a su fan?

El 13 de junio, el artista mexicano llevó a cabo su concierto en el escenario Arena Monterrey, donde cantó algunas de sus canciones más emblemáticas: “Adiós Amor”, “Botella Tras Botella”, “Ya No Somos Ni Seremos”, “De los Besos que te Di” y “No Te Contaron Mal”.

Christian Nodal se presentó en Arena Monterrey el 13 de junio (Foto de AFP/ Ethan Miller)

Durante el show, Nodal deslumbró al público con su presentación; sin embargo, el momento crucial y polémico sucedió cuando el artista se acercó a saludar a sus fans y en medio del gesto, besó a una de ellas.

¿Por qué Nodal besó a una de sus fans en su concierto?

Mientras el cantante saludaba a cada una de sus seguidoras, se llevó una sorpresa al darse cuenta que una de ellas era una señora de la tercera edad. Al querer acercarse a ella para darle un beso en la mejilla y tomarse una foto juntos, un movimiento inesperado de ambos terminó ocasionando que se besaran accidentalmente en los labios.

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El bochornoso momento causó furor en el lugar y en las redes sociales, donde los internautas no dudaron en criticarlo y burlarse de él. Algunos de los comentarios aseguran, con humor, que su actual esposa, Ángela, debe estar celosa de la situación, desatando una gran cantidad de mensajes y reacciones.