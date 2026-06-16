Sofía Vergara fue captada en el concierto de Shakira y su reacción llamó la atención: ¿qué pasó?

La modelo barranquillera, Sofía Vergara, fue captada disfrutando varias de las canciones de la cantante colombiana, Shakira, durante su concierto en Los Ángeles. Debido a ello, muchos de los asistentes pudieron captar los momentos más importantes de la noche.

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¿Cuándo fue el concierto de Shakira en Los Ángeles?

Tras la polémica presentación de Shakira en la inauguración de la Copa Mundial FIFA 2026 en el Estadio Azteca de CDMX, la artista aterrizó en Los Ángeles para llevar a cabo 2 grandes conciertos que se llevaron a cabo el 13 y 14 de junio.

Presentación de Shakira en la inauguración del Mundial 2026 (Foto de AFP/CARL DE SOUZA)

La barranquillera se vio envuelta en una controversia, ya que muchos de sus fans aseguraron que quien se presentó previamente en el evento deportivo no fue ella, sino alguna mujer que se hizo pasar por ella. A pesar de ello, la cantante continuó con normalidad su gira y se presentó ante miles de asistentes en California.

Quien también disfrutó del concierto de Shakira fue Sofía Vergara, una de las actrices colombianas más importantes a nivel internacional, quien ha conquistado Hollywood en las últimas décadas.

Sofía Vergara en el concierto de Shakira (Foto de Amy Sussman)

¿Qué hizo Sofía Vergara en el concierto de Shakira?

A través de sus redes sociales, Sofía Vergara compartió fotos y videos disfrutando de la presentación de Shakira. Antes de que iniciara el concierto, la actriz compartió una historia de Instagram en la que puso un texto que decía: “A que no saben para dónde voy”, generando expectativa entre sus seguidores.

La sorpresa llegó cuando se confirmó que asistiría a uno de los dos conciertos que la barranquillera ofreció en Los Ángeles. Durante el show, Sofía fue captada bailando y luciendo su una camiseta amarilla que tenía la palabra “Colombia”, mientras Shakira interpretaba la canción “Hips don’t lie”.

Sin embargo, el momento culminante de la noche fue cuando Shakira reconoció que Sofía era una de las asistentes en primera fila y no dudó en demostrarle la emoción que sintió al verla. El gesto que llamó la atención del público fue cuando la cantante miró, le sonrió y le envió un beso a la actriz, mientras continuaba cantando y bailando sobre el escenario.

Una vez el show se terminó, las barranquilleras tuvieron la oportunidad de compartir en privado un momento histórico para la industria artística de Colombia, donde Sofía publicó una foto con Shakira y escribió: