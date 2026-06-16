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Richard Ríos reapareció en redes previo al primer partido de Colombia en el Mundial 2026: esto dijo

Tras el próximo partido que tendrá la Selección Colombia en el Mundial 2026, Richard Ríos dejó un mensaje en sus redes.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Richard Ríos reapareció en redes previo al primer partido de Colombia en el Mundial 2026: esto dijo
¿Qué mensaje dejó Richard Ríos en sus redes previo al primer partido de la tricolor en el Mundial 2026? | AFP: Chris Coduto

Richard Ríos se ha apoderado de las redes sociales no solo por ser un reconocido futbolista colombiano, sino también, por reaparecer en sus redes previo al primer partido que tendrá la Selección Colombia en el Mundial 2026.

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¿Cuál fue la reciente publicación que compartió Richard mediante sus redes sociales?

Richard Ríos reapareció en redes previo al primer partido de Colombia en el Mundial 2026: esto dijo
¿Cuál fue la publicación que compartió Richard Ríos en sus redes? | AFP: Julio Aguilar

Cabe destacar que Richard Ríos reapareció en las últimas horas a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de cinco millones de seguidores con una ráfaga de fotografías en las que utilizó la camiseta oficial de la Selección Colombia.

En las fotografías se refleja que Richard lleva puesto el número 6 con el que representará a la tricolor en los partidos que se lleven a cabo en la primera fase.

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Aunque el futbolista no dijo nada en la descripción de la publicación, se evidencia que está atravesando por un importante momento tras el debut de la Selección Colombia en el Mundial 2026.

¿Quién es la actual pareja del futbolista colombiano Richard Ríos?

Cabe destacar que Richard Ríos no solo se ha destacado por su gran habilidad en el fútbol al ser uno de los jugadores más destacados de la tricolor y del SL Benfica, sino también, por su belleza.

Así también, varios internautas se han sorprendido con la actual relación que tiene Richard, pues su pareja es la modelo brasileña Madu Carvalho.

En la actualidad, Madu cuenta con casi 100 mil seguidores a través de su cuenta oficial de Instagram en la que muestra su faceta como modelo y creadora de contenido.

Una de las fotografías que más comentarios ha generado por parte de los internautas es junto a Richard Rios, con quien ha tenido la oportunidad de compartir valiosos momentos desde que oficializaron su romance públicamente.

¿Cuál será el primer partido que tendrá la Selección de Colombia en el Mundial 2026?

Desde que inició el Mundial 2026 el pasado 11 de junio, los hinchas del fútbol se encuentran bajo la expectativa del resultado que tendrá la Selección Colombia.

Por esta razón, el próximo partido que tendrá la Selección Colombia en la primera fase de equipos será el próximo 17 de junio ante el equipo de Uzbekistán.

¿Qué otros partidos tendrán la tricolor en la primera fase de equipos?

Tras varios días del inicio del Mundial 2026, los partidos que tendrá la tricolor durante la fase de equipo serán los siguientes:

Richard Ríos reapareció en redes previo al primer partido de Colombia en el Mundial 2026: esto dijo
¿Cuáles serán los partidos que tendrá la Selección Colombia en su primera fase en el Mundial 2026? | AFP: Chandan Khanna

Colombia Vs. Uzbekistan, el cual se llevará a cabo el 17 de junio, el segundo será entre Colombia Vs. República del Congo el cual se llevará a cabo el 23 de junio y el tercero será entre Colombia Vs. Portugal, el próximo 27 de junio.

¡No te pierdas los partidos del Mundial 2026 a través de la pantalla del Canal RCN! #HoyRespiroMundial

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