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Grupo Firme sigue haciendo historia: rompió varios récords con sus conciertos en Colombia y México

La banda mexicana logró realizar dos "Sold out" en el Estadio El Campín, consolidándose en el país y en la industria.

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Gira de Grupo Firme en Colombia
Grupo Firme sigue haciendo historia en Colombia y México (Foto de Bridget BENNETT)

La reconocida banda, Grupo Firme, sigue consolidándose como una de las más importantes en la industria de la música regional mexicana, gracias a los múltiples records, presentaciones y shows que ha tenido en Colombia y México.

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¿Qué pasó con Grupo Firme en Colombia?

Colombia se convirtió en uno de los países con más fechas confirmadas de "La Última Peda Tour 2026". La agrupación liderada por Eduin Caz, anunció 11 presentaciones en ciudades como Medellín, Cali, Pereira, Villavicencio, Neiva, Cúcuta y Bucaramanga, además del éxito de previo que tuvieron durante el “Orale Wey Fest” en Bogotá.

Conciertos de Grupo Firme en Colombia
Grupo Firme se ha consolidado en Colombia gracias a su nueva gira (Foto de AFP/Rodrigo Oropeza)

Esto demuestra el impacto que tiene la banda y el crecimiento que ha tenido el género en el territorio colombiano. La mayoría de los conciertos que anunció Grupo Firme en el país, logró tener el aforo lleno; además de los miles de asistentes que estuvieron presentes en las ciudades medianas, como Pereira e Ibagué.

Normalmente, las bandas de regional mexicano no llegan hasta las ciudades pequeñas o medianas de los principales países; sin embargo, en eso se basó la estrategia de Grupo Firme, en presentarse en aquellos lugares donde las personas tienen poco acceso a los espectáculos de tal dimensión.

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¿Cuál fue el récord que rompió Grupo Firme en México?

Teniendo en cuenta el éxito de Grupo Firme en los últimos años en países como Estados Unidos y algunos de Europa, el país en el que se consolidaron y crecieron, México, también se llevó una gran sorpresa por parte de la agrupación.

11 conciertos que tuvo Grupo Firme en México
Récords de Grupo Firme en México (Foto de Joe Scarnici)

A pesar de los problemas de salud que enfrentó el vocalista principal de la banda, Eduin Caz en años anteriores, Grupo Firme no dejó a un lado su carrera, sino que regresó con una agenda muy agitada en su país.

Vale recordar que, en 2025, Grupo Firme se convirtió en la primera agrupación de música mexicana en alcanzar nueve presentaciones en el Estadio GNP Seguros y, en 2026, nunciaron nuevas fechas como parte de "La Última Peda", aumentando todavía más esa marca.

Este año, la agrupación incluyó presentaciones en ciudades como Igualada, Puebla, Hermosillo, Metepec, Chihuahua y, por supuesto, Ciudad de México, además de participaciones en algunos eventos relacionados con la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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