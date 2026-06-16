Yina Calderón opinó sobre Melissa Gate; su comentario desató reacciones en redes

En medio de una entrevista, Yina Calderón se refirió a Melissa Gate y no dudó en compartir su percepción sobre la creadora de contenido. Las declaraciones de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia generaron conversación en redes sociales.

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¿Cuál es la historia entre Melissa Gate y Yina Calderón?

En redes afirman que la relación entre Melissa Gate y Yina Calderón ha estado marcada por varios cambios. Su conflicto, según destacan los internautas, comenzó cuando Melissa aseguró respondería algunas críticas que Yina realizaba sobre otras creadoras de contenido.

Con el paso del tiempo, ambas participaron en el mismo La casa de los famosos Colombia 2025, y las diferencias se hicieron evidentes. Durante la competencia intercambiaron comentarios y desacuerdos que llamaron la atención de los televidentes en redes sociales.

En redes recuerdan la historia entre Melissa Gate y Yina Calderón / (Fotos del Canal RCN)

Sin embargo, la situación cambió cuando lograron acercarse y dejar atrás algunas diferencias. Incluso, Melissa llegó a manifestar públicamente que habían hecho las paces y que ya no tenía conflictos con Yina.

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Meses después, aparecieron juntas en un video publicado en redes sociales, lo que llevó a pensar que la relación había mejorado. No obstante, esa etapa no se mantuvo por mucho tiempo y nuevas situaciones provocaron un nuevo distanciamiento.

¿Qué opinó Yina Calderón sobre Melissa Gate?

Durante una entrevista para el canal de YouTube de la actriz y presentadora mexicana Anette Cuburu, Yina Calderón fue consultada sobre Melissa Gate y compartió un mensaje que llamó la atención de los internautas.

Yina Calderón llamó la atención al opinar sobre Melissa Gate / (Fotos del Canal RCN)

Al escuchar el nombre de Melissa, Yina afirmó que sentía “pesar” porque considera que es una persona talentosa y disciplinada. Además, señaló que durante el tiempo que compartieron pudo aprender algunas cosas relacionadas con la disciplina y el trabajo.

"En este momento, pesar, porque es muy talentosa, es talentosa. Yo viví con ella y sé que es muy talentosa, es disciplinada", dijo.

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No obstante, también expresó que, desde su punto de vista, Melissa estaría limitando su crecimiento al mantenerse en ciertas posturas que considera equivocadas. Según explicó, no está de acuerdo es la forma en que Melissa se refiere a algunas producciones y canales con los que ha trabajado.

Cuando la entrevistadora le preguntó si se sentía decepcionada, Yina respondió que no, pues aseguró que nunca tuvieron una amistad cercana. Aun así, reiteró que considera que Melissa tiene talento y le gustaría verla aprovecharlo de otra manera.

Las declaraciones generaron diversas reacciones en redes sociales. Mientras algunos usuarios respaldaron la opinión de Yina, otros defendieron a Melissa Gate y destacaron su trayectoria. De esta manera, la relación entre ambas vuelve a ocupar un lugar en la conversación digital.