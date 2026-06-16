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Así quedaría el partido entre Argentina y Argelia, según la inteligencia artificial

La IA analizó el rendimiento reciente de ambas selecciones y reveló cuál sería el marcador más probable.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Esto predijo la inteligencia artificial sobre el partido entre Argentina y Argelia en el Mundial 2026
Esto predijo la inteligencia artificial sobre el partido entre Argentina y Argelia en el Mundial 2026 (Foto JUAN MABROMATA / AFP)

El Mundial 2026 llegó con toda la emoción y millones de aficionados ya están pendientes de los primeros partidos de la competencia.

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Aunque en Colombia gran parte de la atención está puesta sobre la Tricolor, muchos seguidores del fútbol también tienen su propia lista de favoritos para quedarse con el título.

Entre esas selecciones aparece Argentina, que para muchos es una de las candidatas a levantar nuevamente la Copa del Mundo. El equipo sudamericano iniciará su camino en el torneo enfrentando a Argelia en su primer compromiso de la fase de grupos.

¿A qué hora jugará la Selección Argentina contra Argelia?

La Selección Argentina disputará su primer partido del Mundial 2026 frente a Argelia este 16 de junio a las 8:00 p. m., hora de Colombia.

El partido podrá seguirse a través de la app de Canal RCN, por la señal principal de televisión del canal y también mediante sus plataformas digitales.

El encuentro ha despertado expectativa entre los aficionados, quienes esperan conocer si el vigente campeón podrá comenzar con una victoria su participación en esta nueva edición del Mundial.

La IA reveló cómo quedaría el debut de Argentina frente a Argelia en el Mundial 2026
La IA reveló cómo quedaría el debut de Argentina frente a Argelia en el Mundial 2026 (Foto JUAN MABROMATA / AFP)

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¿La Selección Argentina ganará su primer partido en el Mundial? Esto dice la IA

En medio de la expectativa por los resultados, las apuestas y las tradicionales pollas mundialistas que se realizan durante el torneo, decidimos consultar a la inteligencia artificial sobre cuál podría ser el desenlace del partido entre Argentina y Argelia, teniendo en cuenta el rendimiento reciente de ambas selecciones.

Tras analizar los últimos encuentros disputados por los dos equipos, la IA señaló que Argentina parte como la principal favorita para quedarse con la victoria.

Según el análisis, esto se debe a la experiencia que tiene el conjunto argentino en competiciones internacionales, la calidad de varios de sus jugadores y el funcionamiento colectivo que ha mostrado en los últimos años, aspectos que podrían marcar diferencia durante el compromiso.

Por otro lado, la inteligencia artificial destacó que Argelia no sería un rival sencillo. Aunque no llega con el mismo cartel de favorita, considera que es una selección capaz de complicar el partido gracias a su velocidad y orden en el campo, por lo que recomendó no subestimarla.

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¿Cuál será el marcador que predijo la inteligencia artificial para el partido entre Argentina y Argelia?

De acuerdo con el análisis realizado por la IA, el resultado más probable sería una victoria de Argentina por 2-0, teniendo en cuenta la diferencia de experiencia y el nivel mostrado recientemente por ambas selecciones.

En cuanto a los posibles goleadores, la inteligencia artificial señaló que los jugadores con mayores probabilidades de marcar para Argentina serían Lionel Messi y Lautaro Martínez. Asimismo, la IA no descartó que Julián Álvarez también pueda hacerse presente en el marcador si suma minutos durante el partido.

Sin embargo, la herramienta también contempló otros escenarios posibles, entre ellos un triunfo argentino por 3-1 o un resultado más ajustado de 1-0, dependiendo de cómo se desarrolle el encuentro y de la capacidad de Argelia para responder en defensa.

La IA ya tiene su pronóstico para el debut de Argentina en el Mundial 2026
La IA ya tiene su pronóstico para el debut de Argentina en el Mundial 2026 (Foto Richard Pelham / AFP) (Foto JUAN MABROMATA / AFP) (Foto Todd Kirkland / AFP)
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