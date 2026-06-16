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Yina Calderón volvería a confirmar el embarazo de Karina García: esto dijo

Las recientes declaraciones de Yina Calderón hicieron que usuarios volvieran a especular sobre un posible embarazo de Karina García.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Yina Calderón reavivó los rumores sobre Karina García con inesperada confesión en vivo
Yina Calderón reavivó los rumores sobre Karina García con inesperada confesión en vivo (Foto Canal RCN)

Uno de los rumores que más ha tomado fuerza en las últimas semanas en redes sociales es el de un posible embarazo de Karina García.

Aunque la creadora de contenido no ha confirmado la noticia, varias declaraciones de Yina Calderón han hecho que sus seguidores vuelvan a hablar del tema.

La polémica surgió hace algunos días cuando Yina aseguró que personas cercanas a ella se encontraban esperando un bebé.

Entre ellas mencionó a su hermana Juliana Calderón, pero también habló de una excompañera de reality que estaría atravesando la misma etapa, sin revelar su identidad.

Desde ese momento, muchos usuarios comenzaron a señalar a Karina García como la posible protagonista de esa afirmación, alimentando aún más las especulaciones sobre un supuesto tercer embarazo.

El comentario de Yina Calderón que volvió a poner en el centro de la polémica a Karina García
El comentario de Yina Calderón que volvió a poner en el centro de la polémica a Karina García (Foto Canal RCN)

¿Qué dijo Yina Calderón sobre el supuesto embarazo de Karina García?

Hace unas semanas, Yina Calderón comentó en un en vivo que varias personas de su círculo cercano estaban embarazadas. Sin embargo, evitó mencionar el nombre de la excompañera de reality a la que hacía referencia.

Ahora, durante una nueva transmisión en redes sociales, la empresaria volvió a tocar el tema. En medio de la conversación, la persona que la acompañaba defendió a Karina García y aseguró que físicamente no se le notaban cambios.

Ante ese comentario, Yina respondió que ella ya había dicho lo que tenía que decir, pero que prefería no profundizar en el tema porque no quería que la señalaran de arruinar sorpresas o revelar noticias que otras personas aún no han hecho públicas.

¿Qué ha dicho Karina García sobre su posible embarazo?

Durante una transmisión en vivo, la creadora de contenido aseguró que constantemente aparecen rumores sobre su vida personal y recordó que incluso cuando participaba en el programa nocturno ¿Qué hay pa' dañar? también se llegó a hablar de un supuesto embarazo.

Hasta el momento, Karina no ha confirmado ni desmentido que esté esperando un bebé. Sin embargo, muchos usuarios siguen atentos a cualquier publicación o declaración relacionada con el tema.

Las dudas también se mantienen porque Yina Calderón ha sido una de las figuras que, en otras oportunidades, ha adelantado noticias sobre embarazos de reconocidas creadoras de contenido colombianas como Aida Victoria Merlano, Lina Tejeiro y Manuela QM, lo que ha llevado a algunos seguidores a pensar que esta vez podría estar ocurriendo lo mismo.

Yina Calderón hizo nueva declaración sobre Karina García y desató rumores de embarazo
Yina Calderón hizo nueva declaración sobre Karina García y desató rumores de embarazo (Foto Canal RCN)
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