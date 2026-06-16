Nicolás Arrieta causó revuelo al confirmar la reconciliación de Tebi Bernal y Alejandra Salguero

Tras nuevas declaraciones de Nicolás Arrieta, el nombre de Tebi Bernal y Alejandra Salguero volvió a ser tema de conversación en redes sociales. El creador de contenido se refirió a una posible reconciliación entre ambos, lo que avivó el interés por su historia tras La casa de los famosos Colombia.

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¿Qué se sabe de la relación de Tebi Bernal y Alejandra Salguero?

La relación entre Tebi Bernal y Alejandra Salguero ha atravesado diferentes momentos desde que se conocieron las tensiones públicas relacionadas con su vínculo.

En medio de la participación del modelo en La casa de los famosos Colombia, surgieron señalamientos sobre una creciente cercanía con Alexa Torrex, también participante del reality. Este acercamiento fue el que generó el distanciamiento con Salguero.

En rdes recuerdan el shippeo de Tebi Bernal y Alexa Torrex / (Fotos del Canal RCN)

Posteriormente, Alejandra confirmó el fin de la relación en un video publicado el 18 de abril, donde explicó que la situación había llegado a un punto límite. También se refirió a aspectos relacionados con desacuerdos en la convivencia diaria y en la toma de decisiones dentro de la relación.

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Además, mencionó la existencia de procesos legales vinculados a la situación, lo que generó mayor atención en torno a la historia.

Tras la salida de Tebi Bernal del reality, el modelo se pronunció en varias transmisiones en vivo en las que dio su versión sobre lo ocurrido. En sus declaraciones, señaló que comprendía las decisiones tomadas por su expareja.

Tebi Bernal afirmó entender a Alejandra Salguero / (Foto del Canal RCN)

¿Qué dijo Nicolás Arrieta sobre Tebi Bernal y Alejandra Salguero?

Durante su participación en Buen Día, Colombia, programa de Canal RCN, Nicolás Arrieta afirmó que Tebi Bernal y Alejandra Salguero habrían retomado su vínculo sentimental. Sus declaraciones surgieron en medio de una conversación sobre las historias que han rodeado a los exparticipantes del reality.

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El comentario llamó la atención porque, según destacó Arrieta, ambos ya han tenido acercamientos posteriores a su separación. Estas afirmaciones se basaron en videos que circularon en redes sociales, donde se observan interacciones entre los involucrados.

Sin embargo, la información no ha sido confirmada directamente por Tebi Bernal ni por Alejandra Salguero. Tampoco se han emitido comunicados oficiales que validen o desmientan lo mencionado en televisión.

Mientras tanto, las declaraciones de Nicolás Arrieta han generado múltiples interpretaciones entre los internautas, quienes continúan atentos a cualquier pronunciamiento de los protagonistas.