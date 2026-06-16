Sara Corrales sorprende al hablar de tener otro hijo tras el nacimiento de Mila: esto dijo

Tras el nacimiento de su hija Mila, la actriz colombiana Sara Corrales volvió a estar en el centro de la conversación digital luego de referirse a la posibilidad de ampliar su familia.

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Sus declaraciones, realizadas en una dinámica en redes sociales, despertaron interés entre sus seguidores por el momento personal que atraviesa junto a su esposo, el empresario Damián Pasquini.

¿Cuántos hijos tiene Sara Corrales?

Actualmente, Sara Corrales tiene una hija llamada Mila, quien nació el 17 de mayo de 2026 a las 12:17 a.m. en México, país donde la actriz reside desde hace casi 14 años junto a su pareja, Damián Pasquini.

Sara Corrales reveló detalles sobre el nacimiento de su hija / (Foto de AFP y Freepik)

El nacimiento de Mila fue anunciado públicamente un día después, el 18 de mayo, a través de un mensaje en el que Sara compartió la hora exacta del parto y el significado del momento para su vida personal.

Según lo conocido, el embarazo requirió un proceso de fecundación in vitro, debido a dificultades previas para lograr la gestación.

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El parto estuvo acompañado por la madre de Sara, la señora Mercedes Castillo, quien viajó desde Colombia para estar presente.

En cuanto a la identidad de Mila, se destacó que tiene cuatro nacionalidades: mexicana, colombiana, argentina e italiana, esta última por el pasaporte de su padre, Damián Pasquini.

El nombre Mila, según se ha explicado, no tiene un origen religioso, sino que surgió como una expresión cariñosa y un acuerdo entre la pareja.

Sara Corrales llamó la atención al confesar que Mila tiene cuatro nacionalidades / (Foto de AFP y Freepik)

¿Qué dijo Sara Corrales sobre tener otro hijo?

En medio de una dinámica de preguntas en su cuenta de Instagram, Sara Corrales respondió a inquietudes sobre su vida familiar y la posibilidad de tener más hijos. La actriz aclaró que, por ahora, se encuentra enfocada en la etapa que está viviendo con su recién nacida.

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En sus palabras, señaló que la familia aún no ha tomado una decisión definitiva sobre ampliar el núcleo familiar y que el tema ha sido conversado de manera informal con su esposo, Damián Pasquini, sin llegar a una conclusión concreta.

Sara también mencionó que en este momento siente que está iniciando el proceso de adaptación a la maternidad y que prefiere vivir esta etapa sin presiones externas.

La actriz insistió en que, por ahora, no hay una decisión tomada y que el tema sigue abierto dentro de la pareja. Sus declaraciones generaron reacciones entre usuarios, quienes han seguido de cerca esta nueva etapa en su vida familiar tras la llegada de Mila.