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Daniela Ospina rompió el silencio y reveló si estará apoyando a Colombia en el Mundial 2026

Durante una dinámica de preguntas y respuestas, Daniela Ospina contó si acompañará a la Selección Colombia en el Mundial 2026

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Daniela Ospina rompió el silencio y reveló si estará apoyando a Colombia en el Mundial 2026
Daniela Ospina rompió el silencio y reveló si estará apoyando a Colombia en el Mundial 2026 (Foto Ivan Apfel / AFP) (Foto CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Daniela Ospina aprovechó una dinámica de preguntas y respuestas en sus redes sociales para hablar sobre el Mundial 2026 y responder una de las dudas que más le hicieron sus seguidores: si estará presente apoyando a la Selección Colombia durante el torneo.

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La empresaria, que suele compartir aspectos de su vida personal y profesional con sus seguidores, también contó cómo ha vivido la experiencia mundialista y dio su opinión sobre el nivel que han mostrado algunas selecciones en los primeros días de competencia.

¿Daniela Ospina irá a ver a Colombia en el Mundial?

A través de sus historias de Instagram, Daniela respondió la inquietud de uno de sus seguidores, quien le preguntó si únicamente asistiría al partido de Colombia en Miami o si también viajaría a México para apoyar a la Tricolor.

Ante esto, la empresaria explicó que, por el momento, sus planes son asistir únicamente al compromiso que se disputará en Miami. Sin embargo, aseguró que desde donde se encuentre seguirá enviándole toda su energía y apoyo a la Selección Colombia.

Además, contó que ya ha tenido la oportunidad de asistir a algunos encuentros del Mundial 2026. Uno de ellos fue el partido entre Uruguay y Arabia Saudita, del que destacó especialmente la actuación del arquero del equipo saudí, a quien calificó como una de las figuras de la noche.

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¿Qué dijo Daniela Ospina sobre el Mundial 2026?

Durante la misma dinámica, Daniela también compartió su percepción sobre el desarrollo del campeonato.

Según comentó, ha visto un Mundial diferente al de otras ediciones, ya que varias selecciones que tradicionalmente llegan como favoritas no han mostrado el nivel que muchos esperaban en sus primeros compromisos.

Aun así, considera que el torneo apenas comienza y que la experiencia de estos equipos podría terminar marcando la diferencia conforme avancen los partidos.

Las opiniones de Daniela sobre fútbol suelen generar interés entre sus seguidores, pues durante varios años estuvo casada con James Rodríguez y, además, es hermana de David Ospina, histórico arquero de la Selección Colombia.

Daniela Ospina contó dónde apoyará a la Selección Colombia y dejó claro cuál será su plan
Daniela Ospina contó dónde apoyará a la Selección Colombia y dejó claro cuál será su plan (Foto Ivan Apfel / AFP) (Foto Chris Coduto / AFP)

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¿Cuándo juega Colombia en Miami por el Mundial 2026?

Uno de los encuentros más esperados para los aficionados colombianos será el partido entre Colombia y Portugal, correspondiente a la fase de grupos del Mundial 2026.

El compromiso está programado para el sábado 27 de junio, a las 6:30 p. m. (hora de Colombia), y se disputará en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos.

La Selección Colombia volverá a jugar un partido en una Copa del Mundo después de ocho años.
La Selección Colombia volverá a jugar un partido en una Copa del Mundo después de ocho años. (Foto Omar Vega / AFP)
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