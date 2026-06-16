James Rodríguez tendría una camiseta distinta a la de sus compañeros: esta sería la razón

La Selección Colombia está lista para debutar en el Mundial 2026 después de ocho años sin disputar una Copa del Mundo.

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El equipo nacional volverá a la competencia tras haber quedado por fuera de Catar 2022, mientras que su última participación había sido en Rusia 2018.

La expectativa por el primer partido de la Tricolor ha llevado a que los aficionados estén atentos a cada detalle.

En las últimas horas se conoció un dato que llamó la atención de muchos seguidores: James Rodríguez tendría una camiseta diferente a la del resto de sus compañeros y todo se debería a un reconocimiento que recibió años atrás.

¿Por qué James Rodríguez no tendría una camiseta igual a la de sus compañeros?

De acuerdo con lo que se ha mostrado en redes sociales y con lo que ya se pudo observar en la camiseta utilizada por Kylian Mbappé, algunos futbolistas llevarán un distintivo especial durante el Mundial 2026.

En el caso de James Rodríguez, el capitán de la Selección Colombia tendría un parche ubicado debajo del logo oficial del torneo.

Allí aparecería una Bota de Oro, un símbolo que hace referencia al premio que obtuvo durante el Mundial de Brasil 2014.

Este detalle no estará presente en todas las camisetas. De hecho, solo lo portarían los jugadores que han ganado ese reconocimiento en ediciones anteriores de la Copa del Mundo.

Además de James Rodríguez, los otros futbolistas que tendrían este distintivo serían Harry Kane, quien fue el máximo goleador del Mundial de Rusia 2018, y Kylian Mbappé, que obtuvo ese mismo premio en Catar 2022.

James Rodríguez no vestiría la misma camiseta que sus compañeros y este es el motivo (Foto Chris Coduto / AFP)

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¿Por qué James Rodríguez ganó la Bota de Oro en 2014?

James Rodríguez recibió la Bota de Oro en el Mundial de Brasil 2014 tras convertirse en el máximo goleador del torneo.

El colombiano marcó seis goles en apenas cinco partidos, una cifra que le permitió terminar por encima de otros jugadores que también tuvieron una destacada actuación durante esa Copa del Mundo.

Además, consiguió anotar al menos un gol en cada uno de los encuentros que disputó con la Selección Colombia, ayudando al equipo a llegar hasta los cuartos de final, la instancia más lejana que ha alcanzado el país en la historia de los Mundiales.

Uno de los momentos más recordados de aquella edición fue el gol que James le marcó a Uruguay con una volea desde fuera del área. Esa anotación fue elegida como el mejor gol del torneo y, meses después, también recibió el Premio Puskás de la FIFA.

Con esos seis goles, James superó a figuras como Thomas Müller, que terminó con cinco goles, y Neymar, que anotó cuatro, consolidándose como una de las grandes figuras de Brasil 2014.