Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

James Rodríguez tendría una camiseta distinta a la de sus compañeros: esta sería la razón

James Rodríguez llevará un distintivo especial en su camiseta durante el Mundial 2026, un reconocimiento que sólo compartiría con otros dos futbolistas.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
James Rodríguez estrenaría un detalle único en su camiseta durante el Mundial 2026
James Rodríguez estrenaría un detalle único en su camiseta durante el Mundial 2026 (Foto Omar Vega/ AFP)

La Selección Colombia está lista para debutar en el Mundial 2026 después de ocho años sin disputar una Copa del Mundo.

Artículos relacionados

El equipo nacional volverá a la competencia tras haber quedado por fuera de Catar 2022, mientras que su última participación había sido en Rusia 2018.

La expectativa por el primer partido de la Tricolor ha llevado a que los aficionados estén atentos a cada detalle.

En las últimas horas se conoció un dato que llamó la atención de muchos seguidores: James Rodríguez tendría una camiseta diferente a la del resto de sus compañeros y todo se debería a un reconocimiento que recibió años atrás.

¿Por qué James Rodríguez no tendría una camiseta igual a la de sus compañeros?

De acuerdo con lo que se ha mostrado en redes sociales y con lo que ya se pudo observar en la camiseta utilizada por Kylian Mbappé, algunos futbolistas llevarán un distintivo especial durante el Mundial 2026.

En el caso de James Rodríguez, el capitán de la Selección Colombia tendría un parche ubicado debajo del logo oficial del torneo.

Allí aparecería una Bota de Oro, un símbolo que hace referencia al premio que obtuvo durante el Mundial de Brasil 2014.

Este detalle no estará presente en todas las camisetas. De hecho, solo lo portarían los jugadores que han ganado ese reconocimiento en ediciones anteriores de la Copa del Mundo.

Además de James Rodríguez, los otros futbolistas que tendrían este distintivo serían Harry Kane, quien fue el máximo goleador del Mundial de Rusia 2018, y Kylian Mbappé, que obtuvo ese mismo premio en Catar 2022.

James Rodríguez no vestiría la misma camiseta que sus compañeros y este es el motivo
James Rodríguez no vestiría la misma camiseta que sus compañeros y este es el motivo (Foto Chris Coduto / AFP)

Artículos relacionados

¿Por qué James Rodríguez ganó la Bota de Oro en 2014?

James Rodríguez recibió la Bota de Oro en el Mundial de Brasil 2014 tras convertirse en el máximo goleador del torneo.

El colombiano marcó seis goles en apenas cinco partidos, una cifra que le permitió terminar por encima de otros jugadores que también tuvieron una destacada actuación durante esa Copa del Mundo.

Además, consiguió anotar al menos un gol en cada uno de los encuentros que disputó con la Selección Colombia, ayudando al equipo a llegar hasta los cuartos de final, la instancia más lejana que ha alcanzado el país en la historia de los Mundiales.

Uno de los momentos más recordados de aquella edición fue el gol que James le marcó a Uruguay con una volea desde fuera del área. Esa anotación fue elegida como el mejor gol del torneo y, meses después, también recibió el Premio Puskás de la FIFA.

Con esos seis goles, James superó a figuras como Thomas Müller, que terminó con cinco goles, y Neymar, que anotó cuatro, consolidándose como una de las grandes figuras de Brasil 2014.

El detalle que hará diferente la camiseta de James Rodríguez en el Mundial 2026
El detalle que hará diferente la camiseta de James Rodríguez en el Mundial 2026 (Foto Luis ACOSTA / AFP)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Lionel Messi rompió en llanto tras su gol ante Argelia en el Mundial 2026 Lionel Messi

Lionel Messi rompió en llanto tras su gol ante Argelia en el Mundial 2026 | VIDEO

Lionel Messi marcó el 1-0 ante Argelia en el debut de Argentina en el Mundial 2026; el momento generó gran emoción.

Martín de Francisco analizó la carta astral de Colombia y dio su pronóstico para el Mundial Copa Mundial

¿Colombia llegará lejos en el Mundial 2026? Martín de Francisco respondió tras analizar su carta natal

Martín de Francisco compartió un análisis astrológico de la Selección Colombia y de varios de sus jugadores.

Esto predijo la inteligencia artificial sobre el partido entre Argentina y Argelia en el Mundial 2026 Copa Mundial

Así quedaría el partido entre Argentina y Argelia, según la inteligencia artificial

La IA analizó el rendimiento reciente de ambas selecciones y reveló cuál sería el marcador más probable.

Lo más superlike

Jhonny Rivera sorprendió al revelar cuál fue el concierto más difícil de su vida Jhonny Rivera

Jhonny Rivera sorprendió al revelar cuál fue el concierto más difícil de su vida: "trágame, tierra"

Jhonny Rivera llamó la atención al revelar a quién dedicó el concierto que puso a prueba su experiencia en los escenarios.

Daniela Ospina rompió el silencio y reveló si estará apoyando a Colombia en el Mundial 2026 Daniela Ospina

Daniela Ospina rompió el silencio y reveló si estará apoyando a Colombia en el Mundial 2026

El look de Katy Perry en la inauguración del Mundial 2026 que genera expectativa Mundial de fútbol

Katy Perry y su atuendo en la inauguración del Mundial 2026: así será su presentación

Nicolás Arrieta regresó a Buen día, Colombia Nicolás Arrieta

Nicolás Arrieta regresó a Buen día, Colombia tras semanas ausente

Murió el suegro de Eugenio Derbez: Alessandra Rosaldo lo despidió con un desgarrador mensaje Eugenio Derbez

Luto en la familia de Eugenio Derbez: murió el padre de Alessandra Rosaldo