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Lionel Messi rompió en llanto tras su gol ante Argelia en el Mundial 2026 | VIDEO

Lionel Messi marcó el 1-0 ante Argelia en el debut de Argentina en el Mundial 2026; el momento generó gran emoción.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Lionel Messi rompió en llanto tras su gol ante Argelia en el Mundial 2026
Lionel Messi se mostró conmovido al marcar gol ante Argelia en el Mundial 2026 / (Foto de AFP)

La reacción de Lionel Messi tras marcar en el debut de Argentina en el Mundial 2026 se convirtió en uno de los momentos más comentados de la jornada. Lo que ocurrió después del gol llamó la atención de millones de personas alrededor del mundo.

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¿Cómo fue el gol de Lionel Messi ante Argelia?

El gol de Lionel Messi llegó después de una jugada en la que Argentina fue tocando el balón de un lado a otro hasta encontrar espacio en campo de Argelia. La acción terminó con el equipo ya instalado cerca del área rival y con la jugada muy cerca de concretarse en gol.

En ese momento, la pelota llegó al área y Messi apareció para definir el 1-0 en el debut de Argentina en el Mundial 2026. Los fans destacan que fue "una jugada que se dio en un partido cerrado", donde cualquier detalle podía cambiar el rumbo del encuentro.

Después del gol, los jugadores argentinos se acercaron a celebrar con el capitán. El equipo ganó tranquilidad con la anotación y empezó a manejar mejor el ritmo del partido, mientras Argelia buscaba reaccionar para empatar.

¿Cómo fue el gol de Lionel Messi ante Argelia?
Lionel Messi celebró su gol del Mundial 2026 en companía de su equipo / (Foto de AFP)

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El momento representó el primer gol de Argentina en el torneo y marcó el inicio del camino mundialista con ventaja en el marcador.

¿Cómo reaccionó Lionel Messi después de su primer gol en el Mundial 2026?

Tras la anotación, Messi celebró con sus compañeros como suele ocurrir en este tipo de partidos. Sin embargo, lo que llamó la atención fue lo que ocurrió segundos después, cuando las cámaras captaron su reacción.

El jugador apareció con lágrimas en los ojos mientras continuaba el festejo con el grupo. En medio de ese momento, tomó su camiseta de la selección argentina y se la llevó al rostro para secarse, sin salir de la celebración.

¿Cómo fue el gol de Lionel Messi ante Argelia?
Lionel Messi celebró su gol ante Argelia en el Mundial 2026 / (Foto de AFP)

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La imagen comenzó a circular rápidamente en redes sociales y generó múltiples comentarios entre los hinchas durante el debut de Argentina en el Mundial 2026. Muchos destacaron la reacción del capitán en un partido que marcó el inicio de su participación en el torneo.

Messi disputa su sexta Copa del Mundo, un registro que lo mantiene como uno de los futbolistas con más participaciones en la historia del campeonato. Su presencia en esta edición ha sido seguida de cerca por los aficionados desde el inicio del torneo.

El encuentro continuó con normalidad después del gol, pero la imagen del festejo y su reacción quedaron como uno de los momentos más comentados del partido.

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