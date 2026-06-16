¿Colombia llegará lejos en el Mundial 2026? Martín de Francisco respondió tras analizar su carta natal

La Selección Colombia está lista para volver a disputar una Copa del Mundo después de ocho años de ausencia.

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El equipo nacional debutará este 17 de junio frente a Uzbekistán, en un encuentro que ha despertado la ilusión de millones de aficionados que esperan ver a la Tricolor avanzar más allá de las fases iniciales del torneo.

Tras no lograr la clasificación al Mundial de Catar 2022, Colombia regresa con la expectativa de mejorar sus participaciones anteriores y soñar con llegar a una instancia histórica como las semifinales o incluso la gran final.

En medio de esa expectativa, Martín de Francisco compartió un análisis basado en la carta astral de la Selección Colombia y de varios de sus jugadores más importantes para intentar predecir cómo podría ser el camino del equipo en el Mundial 2026.

Esto predijo Martín de Francisco sobre el camino de Colombia en el Mundial 2026 (Foto Raul ARBOLEDA / AFP) (Foto CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

¿Qué dijo Martín de Francisco sobre la Selección Colombia?

Durante su análisis, Martín de Francisco explicó que Colombia tiene la Luna en un signo de agua y que el país está representado por el signo de Cáncer, un aspecto que, según él, podría jugar a favor durante este año.

De acuerdo con su interpretación, la presencia de Júpiter en Cáncer representaría un periodo de buena fortuna, abundancia y oportunidades positivas para la Selección Colombia.

Además, señaló que Colombia enfrentará en la fase de grupos a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal, encuentros en los que considera que la energía astral favorecería al combinado nacional.

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¿Qué dijo sobre James Rodríguez y otros jugadores?

Uno de los nombres que más llamó la atención durante el análisis fue el de James Rodríguez.

Martín de Francisco aseguró que el capitán colombiano tendría aspectos positivos gracias a la influencia de Júpiter en Cáncer. Sin embargo, explicó que su ascendente en Aries y el paso de Saturno por ese mismo signo podrían provocar algunos altibajos durante el Mundial.

Según su lectura, James podría alternar grandes actuaciones con partidos en los que no tenga el mismo protagonismo.

En el caso de Luis Díaz, indicó que el extremo estaría favorecido por Venus durante junio y julio, lo que podría traducirse en un torneo positivo y en un buen nivel dentro del campo.

También habló del arquero Camilo Vargas, quien al ser Piscis tendría una influencia favorable durante el campeonato, especialmente en situaciones relacionadas con definición de penales o jugadas donde deba reaccionar rápidamente.

Sobre Néstor Lorenzo, recordó que también pertenece al signo Piscis y consideró que esa característica podría beneficiarlo durante el Mundial.

¿Hasta dónde llegaría Colombia según este análisis?

De acuerdo con la predicción presentada por Martín de Francisco, Colombia tendría opciones de avanzar como segunda de su grupo y posteriormente superar las siguientes fases.

Incluso aseguró que la Selección podría disputar definiciones por penales frente a rivales como Croacia y España, logrando avanzar gracias a la influencia favorable de Júpiter sobre el país.

Finalmente, señaló que Colombia tendría argumentos para instalarse en los cuartos de final del Mundial 2026 y confesó que, aunque ve bien aspectado al equipo, no se atreve a hacer un pronóstico definitivo sobre si podrá seguir avanzando en la competencia.