Jhonny Rivera sorprendió al revelar cuál fue el concierto más difícil de su vida: "trágame, tierra"

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honny Rivera sorprendió a sus seguidores al compartir una anécdota sobre una de las presentaciones que más recuerda de su trayectoria artística, una experiencia que, según contó, representó un reto sobre el escenario.

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¿Cuál fue el concierto más difícil que tuvo Jhonny Rivera?

A través de sus redes sociales, Jhonny Rivera habló sobre lo que considera el concierto más difícil de toda su carrera. El cantante explicó que ocurrió a fin de año, cuando fue contratado para presentarse en un evento para integrantes del Gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos.

Jhonny Rivera compartió anécdota a través de redes sociales / (Foto del Canal RCN)

Según relató, el encuentro se realizó en el Cantón Norte de Bogotá y contó con la presencia de ministros, generales y otros miembros de la cúpula gubernamental. Aunque aclaró que no se trataba de un mal público, reconoció que enfrentó una situación que suele ser compleja para cualquier artista.

“Lo peor que le puede pasar a uno como artista es que el público no se sepa las canciones”, comentó.

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El intérprete recordó que desde su llegada al lugar percibió que la presentación no sería sencilla. Explicó que los asistentes acababan de llegar al evento y todavía no estaban involucrados en el ambiente de celebración.

Ante ese panorama, Rivera decidió iniciar con algunas de sus canciones más conocidas. Sin embargo, notó que gran parte del público no las reconocía, algo que lo llevó a replantear la forma en que estaba desarrollando el espectáculo.

El artista confesó que al terminar cada tema sentía incertidumbre sobre cuál sería el siguiente paso para conectar con los asistentes.

Jhonny Rivera habló de una de sus presentaciones más complicadas / (Foto del Canal RCN)

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¿Qué hizo Jhonny Rivera en medio de su presentación?

A pesar de las dificultades iniciales, el cantante aseguró que poco a poco encontró una manera de acercarse al público. Según contó, decidió interpretar otra canción reconocida y observó que algunas parejas comenzaron a levantarse para bailar.

Ese momento marcó un cambio en la dinámica del evento. Con el paso de los minutos, más personas se fueron sumando a la celebración y el ambiente empezó a transformarse.

Rivera señaló que esa reacción le permitió identificar el camino para continuar su presentación y lograr una mejor conexión con los asistentes.

Aunque la experiencia terminó de manera positiva, aseguró que sigue considerando ese evento como el más difícil de su vida profesional. No solo por el perfil de los invitados presentes, sino porque se trataba de un público distinto al que suele acompañarlo en sus conciertos.