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¿Era penal para Mbappé? Esta fue la jugada que generó polémica en el Mundial 2026

Mbappé causó revuelo en el Mundial 2026 tras protagonizar una inesperada jugada en el partido Francia vs. Senegal.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
¿Era penal para Mbappé? Esta fue la jugada que generó polémica en el Mundial 2026
Mbappé generó polémica en el Mundial 2026 / (Foto de Freepik y AFP)

El partido entre Francia y Senegal dejó una jugada que rápidamente se convirtió en tema de conversación.

Aunque los franceses se quedaron con la victoria, una acción protagonizada por Kylian Mbappé sigue generando debate entre aficionados, analistas y quienes siguen de cerca el Mundial 2026.

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¿Con qué equipo juega Mbappé en el Mundial 2026?

Kylian Mbappé disputa el Mundial 2026 con la selección de Francia, equipo del que además es capitán. Los fans destacan que el delantero, nacido en París en diciembre de 1998, llegó al torneo como uno de los futbolistas con más experiencia en este tipo de competencias.

¿Con qué equipo juega Mbappé en el Mundial 2026?
Kylian Mbappé participa en el Mundial 2026 con la selección de Francia / (Foto de AFP)

Su historia en los Mundiales comenzó en Rusia 2018, cuando fue una de las figuras del título conseguido por Francia. Cuatro años después, en Qatar 2022, volvió a ser protagonista. Terminó como máximo goleador del torneo y lideró a su selección hasta la final contra Argentina.

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¿Cuál fue la jugada de Mbappé que generó polémica?

La acción ocurrió durante el partido entre Francia y Senegal. Mbappé intentó avanzar dentro del área cuando se encontró con la marca de Sadio Mané. En medio de la jugada, el delantero francés cayó y de inmediato surgieron las dudas sobre una posible infracción.

Inicialmente, el árbitro decidió dejar seguir el juego. Sin embargo, debido a las protestas y a la relevancia de la acción, la jugada fue revisada por el sistema VAR.

Las repeticiones mostraron un contacto entre ambos futbolistas, situación que llevó a muchos aficionados a pensar que podía existir un penalti. Mientras algunos consideraron que hubo toque suficiente para sancionar la falta, otros señalaron que la acción no justificaba una pena máxima.

Tras la revisión, el cuerpo arbitral mantuvo la decisión original y determinó que no existía infracción. Por esa razón, el partido continuó sin que se decretara penal para Francia.

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¿Cómo quedó el partido entre Francia y Senegal en el Mundial 2026?

Más allá de la discusión arbitral, Francia terminó quedándose con la victoria por 3-1 frente a Senegal en el Grupo I del Mundial 2026.

¿Cuál fue la jugada de Mbappé que generó polémica?
Mbappé llamó la atención en el partido Francia vs Senegal / (Foto de AFP)

Más allá de la jugada que desató el debate sobre un posible penal a Mbappé, los franceses encontraron los goles para asegurar el resultado. El delantero abrió el camino para su selección, y cuando el partido llegaba a su fin, Michael Olise cerró la cuenta con un remate desde fuera del área.

El encuentro se disputó en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey y dejó a Francia como líder provisional de su grupo.

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