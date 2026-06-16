¿Un equipo del Mundial buscó jugadores por LinkedIn? La historia de Cabo Verde que se hizo viral

El Mundial 2026 ya comenzó y, como en cada edición, ha dejado emociones, sorpresas y curiosidades que rápidamente se han vuelto virales en redes sociales.

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Aunque selecciones como España comienzan siendo las favoritas para levantar el trofeo, el fútbol ha demostrado una vez más que cualquier cosa puede pasar dentro de la cancha.

Uno de los resultados que más llamó la atención fue el empate entre España y Cabo Verde, una selección que disputa por primera vez una Copa del Mundo y que logró igualar frente a uno de los equipos más fuertes del torneo.

Tras el partido, miles de usuarios comenzaron a hablar sobre la historia de Cabo Verde y, especialmente, sobre un rumor que asegura que el equipo encontró a algunos de sus futbolistas a través de internet.

¿Cabo Verde contrató a sus jugadores por LinkedIn?

Cabo Verde ya hacía historia incluso antes de debutar en el Mundial, pues se convirtió en el país más pequeño que ha disputado una Copa del Mundo y uno de los menos poblados en lograr la clasificación.

Debido a la gran migración de ciudadanos caboverdianos a otros países, la federación entendió hace varios años que muchos de sus mejores talentos podían estar viviendo en el extranjero.

Fue entonces cuando, en 2010, el entrenador Lúcio Antunes impulsó una estrategia para localizar futbolistas nacidos fuera del país o con ascendencia caboverdiana e invitarlos a representar a la selección nacional.

Uno de los casos más conocidos es el de Roberto Lopes, nacido y criado en Dublín, Irlanda, pero hijo de un padre originario de Cabo Verde.

En 2018 recibió un mensaje a través de LinkedIn para sumarse a la selección. Sin embargo, como el primer contacto estaba escrito en portugués y él no dominaba el idioma, decidió ignorarlo.

Meses después volvieron a escribirle, esta vez en inglés. Entonces respondió, aceptó la invitación y terminó convirtiéndose en uno de los jugadores importantes del equipo.

Desde ese momento, muchos aficionados bautizaron esta estrategia como el “Proyecto LinkedIn”.

El curioso “Proyecto LinkedIn” de Cabo Verde: así encontró a uno de sus jugadores para el Mundial 2026 (Foto ROBERTO SCHMIDT / AFP)

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¿Cómo quedó el partido entre España y Cabo Verde?

Contra todos los pronósticos, España no logró imponerse en su debut y terminó empatando 0-0 frente a Cabo Verde.

El resultado sorprendió a aficionados y analistas, especialmente porque muchos esperaban una victoria para la selección española.