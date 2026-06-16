El próximo 17 de junio se llevará a cabo el primer partido de la Selección Colombia en el Mundial 2026 ante la Selección de Uzbekistán.

Previo al primer partido que tendrá la tricolor, los hinchas del fútbol se han sorprendido con al conocer el nombre del futbolista más joven que está convocado por el director técnico, Néstor Lorenzo.

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¿Quién es Gustavo Puerta, el futbolista más joven que estará en la tricolor en el Mundial 2026?

El nombre de Gustavo Puerta se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales no solo por ser un reconocido futbolista colombiano, sino también, por ser el futbolista más joven que estará en el Mundial 2026.

Él es Gustavo Puerta, el futbolista colombiano más joven que estará en el Mundial 2026. | AFP: Ulises Ruíz

En la actualidad, Gustavo tiene 22 años, pues es fichado como el jugador más joven que estará dentro de los convocados en la Selección Colombia.

Gustavo juega en la actualidad en el Real Rancing Club, un equipo español, en el que ha demostrado todas sus habilidades dentro de la cancha, siendo un reconocido centrocampista.

¿Cuál fue la reciente publicación que compartió Gustavo Puerta a través de sus redes sociales?

¿Cuándo será el próximo partido de la Selección Colombia en el Mundial 2026? | AFP: Carl de Souza

Recientemente, Gustavo Puerta compartió a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 200 mil seguidores, en la que compartió varias fotografías con la camiseta oficial de la Selección Colombia.

En la descripción de la publicación, Gustavo Puerta aprovechó la oportunidad para pronunciarte tras la esperada participación que tendrá la tricolor en el Mundial 2026, pues, expresó las siguientes palabras:

“Todo listo para el Mundial 2026”, agregó Gustavo Puerta en la descripción de la publicación.

¿Cuándo será el primer partido que tendrá la Selección Colombia en el Mundial 2026?

El primer partido que tendrá la Selección Colombia será el próximo 17 de junio ante el equipo de Uzbekistán en el horario de las 9:00 p.m.

Por el momento, los hinchas del fútbol se encuentran bajo la expectativa de cómo será la participación de la tricolor en la primera fase de equipos, el cual se espera tenga bueno resultados tras los distintos pronósticos que se han hecho en las redes sociales tras sus próximos partidos.

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