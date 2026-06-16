Yuli Ruiz lanzó dura acusación sobre Tebi Bernal en medio de la polémica por Alexa Torrex

Aunque han pasado más de dos semanas desde que se cerraron las puertas de La casa de los famosos Colombia, varias relaciones que surgieron al interior del reality aún siguen en medio de la controversia.

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¿Qué dijo Yuli Ruiz sobre la polémica entre Tebi Bernal y Alexa Torrex?

Uno de ellos tiene que ver con el shippeo que nació entre Tebi Bernal y Alexa Torrex al interior del juego, esto luego de que el exparticipante dejara claro en varias oportunidades que no tiene ningún interés en tener un noviazgo con la cucuteña, declaraciones que, como era de esperarse, han causado revuelo, especialmente entre todos aquello que apoyaron la relación durante el programa.

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Precisamente, a raíz de la controversia, Yuli Ruiz, exparticipante de esta tercera temporada, rompió el silencio en las últimas horas, luego de que fuera interrogada por un usuario sobre lo que piensa de lo que viene sucediendo entre sus dos excompañeros de juego.

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¿Cuál fue la respuesta de Yuli Ruiz tras ser interrogada sobre Tebi Bernal y Alexa Torrex?

"¿Qué piensas de Tebi que dice que Alexa se ilusionó sola, cuando él la perseguía?", escribió uno de sus seguidores. Frente a esto, Ruiz, fiel a su estilo directo, no solo expresó su posición sino también recordó las palabras que ella le dijo a Alexa durante su congelado.

"Mi intuición nunca me falló con ese man. Era evidente el desprecio de él hacia ella, a él nunca le gustó ella. Yo se lo dije a ella en el congelado que tuviera dignidad, y a él le dije que con las mujeres no se juega porque simplemente la utilizó y les da rabia que uno les diga la verdad en la casa", señaló la mujer.

Yuli Ruiz arremetió contra Tebi Bernal tras declaraciones sobre Alexa. Foto | Canal RCN.

Según lo comentó la empresaria, fueron varias las preguntas que recibió sobre este tema, por lo que no quiso dejar pasar por alto la oportunidad para dar "su humilde opinión" al respecto, "cada loco con su tema", agregó.

Finalmente, la exhabitante de la casa más famosa del país, dijo sin pelos en la lengua que, Tebi sabía perfectamente lo que hacía, puntualmente que "sabía a que palo arrimarse", pues, de no haber jugado de esta manera, no habría llegado tan lejos en la competencia.