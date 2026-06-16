Desde que inició el Mundial 2026 el pasado 11 de junio, una gran variedad de internautas ha generado una ola de comentarios en las distintas plataformas digitales acerca de la participación que tendrá la Selección Colombia en el torneo deportivo.

Por esta razón, Ayda Valencia hizo una predicción acerca de lo que presiente sobre el futuro de la tricolor en el Mundial tras su próximo partido con la Selección de Uzbekistán el próximo 17 de junio.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Así fue la exclusiva fiesta de 15 años de la hija de Yeison Jiménez: un detalle conmovió a los invitados

¿Qué predijo Ayda Valencia sobre el destino de la tricolor en el Mundial 2026?

En los últimos días, salió a la luz un video de Ayda Valencia en la que fue entrevistada y le preguntaron acerca de lo que opina sobre el futuro de la Selección Colombia en el Mundial 2026.

Esto predijo Ayda Valencia de la Selección Colombia. | Foto: Canal RCN

Por esta razón, los hinchas del fútbol se sorprendieron con la predicción que hizo Ayda Valencia mediante una entrevista, expresando las siguientes palabras acerca de lo que opina sobre el futuro de la Selección Colombia en el Mundial 2026, expresando las siguientes palabras:

“Siento que Colombia no ganará el Mundial 2026, no creo que avance tanto”, reiteró Ayda Valencia en la entrevista.

En medio de la predicción que hizo Ayda Valencia en el video, los hinchas del fútbol se encuentran bajo la expectativa de cuál será el futuro de la Selección Colombia dentro del Mundial de fútbol 2026.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Hija mayor de Yeison Jiménez cumplió 15 años: Lina Jiménez hizo emotiva confesión

¿Cuáles serán las fechas de los primeros partidos que tendrá la Selección Colombia en el Mundial 2026?

Desde que inició el Mundial 2026 el cual se está llevando en tres países, Estados Unidos, México y Canadá, varios internautas se encuentran bajo la expectativa de los próximos partidos que tendrá la tricolor en el Mundial 2026.

Estos serán los partidos que tendrá la tricolor en la primera fase. | AFP: Leonardo Fernandez

Por esta razón, los partidos que tendrá la Selección Colombia durante la primera fase en el Mundial 2026, serán los siguientes.

Colombia Vs. Uzbekistan, cuyo partido se llevará a cabo el próximo 17 de junio.

Colombia Vs. República del Congo el cual se llevará a cabo el 23 de junio

Colombia Vs. Portugal, el próximo 27 de junio.

¡No te pierdas los partidos del Mundial 2026 a través de las pantallas del Canal RCN! #HoyRespiroMundial