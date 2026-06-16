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¿Cuál será el destino de la Selección Colombia en el Mundial 2026? Esto reveló Ayda Valencia

Tras la participación de la tricolor en el Mundial 2026, Ayda Valencia predijo cuál sería el futuro de la Selección Colombia.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
¿Cuál será el destino de la Selección Colombia en el Mundial 2026? Esto reveló Ayda Valencia
¿Cuál será el futuro de la Selección Colombia en el Mundial 2026, según Ayda Valencia? | Foto: Canal RCN y AFP: Charly Tribellau

Desde que inició el Mundial 2026 el pasado 11 de junio, una gran variedad de internautas ha generado una ola de comentarios en las distintas plataformas digitales acerca de la participación que tendrá la Selección Colombia en el torneo deportivo.

Por esta razón, Ayda Valencia hizo una predicción acerca de lo que presiente sobre el futuro de la tricolor en el Mundial tras su próximo partido con la Selección de Uzbekistán el próximo 17 de junio.

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¿Qué predijo Ayda Valencia sobre el destino de la tricolor en el Mundial 2026?

En los últimos días, salió a la luz un video de Ayda Valencia en la que fue entrevistada y le preguntaron acerca de lo que opina sobre el futuro de la Selección Colombia en el Mundial 2026.

¿Cuál será el destino de la Selección Colombia en el Mundial 2026? Esto reveló Ayda Valencia
Esto predijo Ayda Valencia de la Selección Colombia. | Foto: Canal RCN

Por esta razón, los hinchas del fútbol se sorprendieron con la predicción que hizo Ayda Valencia mediante una entrevista, expresando las siguientes palabras acerca de lo que opina sobre el futuro de la Selección Colombia en el Mundial 2026, expresando las siguientes palabras:

“Siento que Colombia no ganará el Mundial 2026, no creo que avance tanto”, reiteró Ayda Valencia en la entrevista.

En medio de la predicción que hizo Ayda Valencia en el video, los hinchas del fútbol se encuentran bajo la expectativa de cuál será el futuro de la Selección Colombia dentro del Mundial de fútbol 2026.

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Desde que inició el Mundial 2026 el cual se está llevando en tres países, Estados Unidos, México y Canadá, varios internautas se encuentran bajo la expectativa de los próximos partidos que tendrá la tricolor en el Mundial 2026.

¿Cuál será el destino de la Selección Colombia en el Mundial 2026? Esto reveló Ayda Valencia
Estos serán los partidos que tendrá la tricolor en la primera fase. | AFP: Leonardo Fernandez

Por esta razón, los partidos que tendrá la Selección Colombia durante la primera fase en el Mundial 2026, serán los siguientes.

  • Colombia Vs. Uzbekistan, cuyo partido se llevará a cabo el próximo 17 de junio.
  • Colombia Vs. República del Congo el cual se llevará a cabo el 23 de junio
  • Colombia Vs. Portugal, el próximo 27 de junio.

¡No te pierdas los partidos del Mundial 2026 a través de las pantallas del Canal RCN! #HoyRespiroMundial

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