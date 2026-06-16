Jhonny Rivera reveló la razón por la que no invitó a ciertos influencer a su boda: confirmó nombres

El reconocido cantante de música popular Jhonny Rivera habló sobre la decisión de no incluir a algunos influencers en la lista de invitados a su boda con Jenny López y explicó los motivos detrás de esa elección. Además, confirmó los nombres de quienes no fueron convocados, siendo varios de ellos muy reconocidos en el país.

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¿Por qué Jhonny Rivera no invitó influenciadores a su boda?

Durante una reciente dinámica de preguntas y respuestas realizada por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Jhonny Rivera recibió una pregunta sobre su boda a la que decidió finalmente hacer frente.

Jhonny Rivera rompe el silencio sobre las ausencias en su boda y da nombres propios. (Foto Canal RCN).

Pues durante meses se especuló en redes sociales sobre las razones por las que el reconocido cantante decidió dejar por fuera de su boda a varios influenciadores con los que había compaginado meses atrás.

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De esta manera, el pasado lunes 15 de junio decidió dar su versión de los hechos y dar nombres propios de quienes pensó en invitar, pero por cuestiones de logística se quedaron por fuera.

Según contó, inicialmente tenía 250 invitados, pero terminó con cerca de 300 personas confirmadas, lo que empezó a desbordar la capacidad del lugar y la organización, ya que cada invitación implicaba costos y preparación específica por persona.

El cantante también señaló que, al ser un evento con servicio contratado por platos y porciones exactas, no era posible seguir sumando asistentes sin afectar la planificación.

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yo tenía 250 cupos y resulté invitando 300 personas. Se me estaba saliendo de control, y claro, además uno invita personas que terminan llevando dos o tres personas más y eso es por mesa, por silla… Los que han hecho este tipo de fiestas saben que eso es con platos preparados, el mismo número de pasabocas, porque todo es contratado

Por eso, priorizó a sus familias y a colegas del gremio musical, lo que dejó por fuera a varios amigos del mundo digital.

“La prioridad la tenían las familias y el gremio, los artistas, entonces ahí se nos agotaron los cupos”

¿Qué influenciadores se quedaron por fuera de la boda de Jhonny Rivera?

De esta manera, la boda de Jhonny Rivera con Jenny López dejó por fuera a varios influenciadores cercanos al artista, entre ellos Aida Victoria Merlano, Andrea Valdiri, La Segura y La Jesuu, situación que el propio cantante explicó con sinceridad al reconocer que, aunque mantiene amistad con muchos de ellos, la capacidad del evento no permitió incluir a todos los invitados que hubiera querido.

No solo fue Aida, fue mucha gente… Me da mucha pena con ella, pero también me da pena con la Valdiri, de La Segura, de La Jesuu y de ahí para delante, porque yo tengo amistad con mucho combo.