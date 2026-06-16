Alexa Torrex reveló por qué dejará de usar métodos anticonceptivos, ¿embarazo en camino?

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Alexa Torrex, sorprendió al revelar que dejará de usar métodos anticonceptivos como parte de una decisión personal. El anuncio generó dudas entre sus seguidores sobre una posible búsqueda de embarazo, aunque la creadora de contenido ya explicó la razón detrás de su decisión.

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¿Por qué Alexa Torrex dejará a un lado el uso de métodos anticonceptivos?

Con un video compartido a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Alexa Torrex contó que decidió dejar de usar el dispositivo anticonceptivo conocido como la “T” luego de notar cambios en su cuerpo, especialmente un aumento de acné en el rostro y la espalda, que atribuyó a una posible activación hormonal.

Alexa Torrex rompe el silencio y cuenta por qué dejará de usar anticonceptivos. (Foto Canal RCN).

“Les voy a echar un chisme: imagínense que yo estoy planificando con la T; este aparatico ha ocasionado en mí una activación hormonal con respecto al acné en la cara y la espalda”

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¿Alexa Torrex confirmó el fin de su romance con Tebi Bernal tras inesperada decisión?

La joven artista explicó que, al no tener en ese momento una relación de pareja, confirmando así el fin de su romance con Tebi Bernal, consideró que podía suspender su uso sin problema. Además, recordó que el preservativo seguía siendo fundamental no solo para evitar embarazos, sino también para prevenir enfermedades de transmisión s*xual.

Yo dije en mi cabeza: ya no tengo nada con nadie, va a tardar tiempo para que eso pase, me lo voy a retirar… porque sí o sí tienes que usar preservativo no solo para el tema del embarazo, sino también para las enfermedades.

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Según relató, tomó la decisión pensando en su bienestar y en la mejoría de su piel, asegurando que esperaba recuperar su equilibrio hormonal tras retirar el método, descartando así cualquier tipo de especulaciones sobre la posibilidad de buscar un embarazo.

“Entonces se va a retirar, porque sé que mi cara se va a recuperar”.