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Yaya se pronunció tras la fuerte discusión de Juanda Caribe y Beba en La casa de los famosos

Yaya muñoz reaccionó a la fuerte discusión que se presentó entre Juanda Caribe y Beba en la casa de los famosos Colombia.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Esto dijo Yaya tras la fuerte discusión entre Beba y Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia
Yaya Muñoz opinó sobre la fuerte discusión entre Juanda Caribe y Beba en La casa de los famosos Colombia. (Fotos: Canal RCN)

Recientemente se presentó una fuerte discusión entre Juanda Caribey Beba en La casa de los famosos Colombia, lo que generó la reacción de Yaya Muñoz, quien opinó al respecto y dejó clara su postura tras el enfrentamiento.

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¿Por qué Juanda Caribe y Beba discutieron en La casa de los famosos Colombia?

En medio de la reciente actividad de las etiquetas en La casa de los famosos Colombia, se presentaron varios cruces entre los participantes, especialmente entre Juanda Caribe, Alejandro Estrada y Beba.

Sin embargo, uno de los momentos que más llamó la atención fue el cruce directo entre Juanda y Beba.

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Todo ocurrió cuando a Beba le correspondió la palabra “responsabilidad” y decidió asignársela a Juanda Caribe.

Esto dijo Yaya tras la fuerte discusión entre Beba y Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia
Yaya opinó sobre la fuerte discusión entre Juanda Caribe y Beba en La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

Al justificar su elección, aseguró que a él le faltaba esa cualidad, argumentando que no pensaba en las personas que estaban afuera. En la mención directa que hizo mencionó a su pareja, Sheila, y a su hija.

Juanda Caribe respondió de forma contundente y dejó en evidencia su molestia, pidiéndole que no se metiera con su familia, especialmente al hacer referencia a su hija.

Por su parte, Beba intentó explicar su comentario, señalando que no se trataba de una ofensa hacia su familia, sino que hacía referencia a la responsabilidad por sus actos dentro de La casa, teniendo en cuenta que afuera hay personas que forman parte de su vida.

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¿Qué dijo Yaya tras la fuerte discusión entre Beba y Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia?

Tras lo sucedido, Yaya Muñoz reaccionó durante una reciente transmisión en Tamo en vivo, donde expresó su opinión sin filtros sobre lo ocurrido.

Esto dijo Yaya tras la fuerte discusión entre Beba y Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia
Yaya opinó sobre la fuerte discusión entre Juanda Caribe y Beba en La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

Yaya se refirió directamente a Juanda Caribe y aseguró: “Una persona que sabe que tiene su hogar, su esposa y su hija, ¿no es irresponsable?”, haciendo referencia a su comportamiento dentro del programa.

Además, Yaya mencionó que su hija iba a crecer y se va a enterar de todo, reiterando su postura a modo de cuestionamiento sobre si realmente no es irresponsable frente a esa situación.

También dejó clara su opinión frente a la actitud de Juanda Caribe al afirmar: “De él ya no me sorprende el cinismo”.

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