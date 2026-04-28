Shakira se pronuncia tras muerte de un trabajador de su equipo: “Me entristece profundamente”

Tras la confirmación del trágico accidente ocurrido durante el montaje de su concierto en Brasil, la cantante Shakira se pronunció oficialmente sobre la muerte de uno de los trabajadores vinculados a la producción del evento.

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¿Qué dijo Shakira sobre la muerte de uno de sus trabajadores?

La barranquillera compartió una declaración con People en Español, en la que expresó su dolor por lo sucedido y envió un mensaje de solidaridad a los familiares y allegados de la víctima.

En sus palabras, la artista dejó ver el impacto que le generó la noticia, mostrando empatía con quienes atraviesan este momento difícil. Shakira aseguró que lamenta profundamente lo ocurrido.

En el mensaje, la cantante envió sus condolencias a la familia del trabajador fallecido, identificado como Gabriel de Jesús Firmino, destacando que su pérdida enluta no solo a sus seres queridos, sino también a todo el equipo que participa en la realización del show.

“Me entristece profundamente lo ocurrido a la familia, los amigos y los compañeros de trabajo de Gabriel de Jesús Firmino, un trabajador local que perdió la vida ayer en la obra. Mi más sentido pésame a su familia y seres queridos”, expresó la artista.

Sus palabras rápidamente se difundieron en redes sociales, donde seguidores y usuarios replicaron el mensaje, acompañándolo con comentarios de apoyo y respeto hacia la víctima.

Shakira habla tras trágica muerte en su equipo (Foto Angela Weiss / AFP) (Foto freepik)

¿Qué pasó con el trabajador de Shakira en Brasil?

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El accidente fue confirmado inicialmente por la organización del evento, que informó que el trabajador sufrió un incidente mientras participaba en la construcción del escenario donde se presentaría la artista.

Según versiones de testigos, el hecho ocurrió de forma repentina. Una persona que se encontraba en la zona relató que vio a varias personas correr hacia el lugar al notar que una estructura había colapsado, dejando a un hombre atrapado debajo.

Por su parte, el cuerpo de bomberos indicó que el trabajador sufrió lesiones aplastantes en sus extremidades inferiores, producto de un sistema de elevación que habría fallado durante las labores de montaje.

La víctima fue auxiliada en el lugar y posteriormente trasladada a un centro médico; sin embargo, falleció a causa de la gravedad de sus heridas.

La noticia generó una ola de reacciones en redes sociales, especialmente por haberse conocido horas antes del concierto de Shakira, el cual continúa en pie pese a lo ocurrido.