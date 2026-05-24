Leonel Calderón, padre de la polémica influencer Yina Calderón, se convirtió en tema de conversación en redes sociales luego de que saliera a la luz un video en el que aparece bastante coqueto con una reconocida actriz, quien, según reveló la creadora de contenido, no es de su agrado en absoluto.

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¿Quién es la famosa actriz de la que se habría enamorado el papá de Yina Calderón?

Yina Calderón continúa creciendo profesionalmente en México, donde actualmente es comentarista de un reconocido reality e incluso ha llegado a debutar como presentadora de un famoso programa de chismes.

El papá de Yina Calderón se dejó ver en redes muy coqueto con famosa actriz. (Foto: Canal RCN)

Allí la acompaña su padre, Leonel Calderón, quien ha quedado fascinado con la que fue en su momento la archienemiga de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia.

Se trata de la reconocida actriz mexicana y hermana de la cantante Thalía, Laura Zapata.

En el video que se ha hecho viral en TikTok, se muestra al padre de Yina abrazando a la actriz con mucha felicidad mientras la huilense le deja ver su punto de vista al respecto.

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¿Cómo reaccionó Yina Calderón a la cercanía de su padre con la actriz Laura Zapata?

En el mismo audiovisual, Yina aparece señalando que no le agrada que su padre se esté fijando en la actriz, con quien protagonizó fuertes discusiones en redes sociales.

No, no, no, novio de ella yo no lo quiero para usted", expresó la empresaria.

Si bien todo indica que lo expresó entre risas, demostrando que su antiguo conflicto con la actriz de 73 años ya sería cosa del pasado, en otro video Yina le propone a su padre fijarse en la reconocida presentadora Laura Bozzo, una de sus amigas más cercanas.

Yina Calderón no le agradó la cercanía de su padre con la actriz Laura Zapata. (Foto: Canal RCN)

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¿Qué dijeron en redes sociales de la cercanía que tuvo el padre de Yina Calderón con la actriz Laura Zapata?

Usuarios de esta plataforma señalaron en medio de los comentarios del video que don Leonel hacía buena pareja con Laura, incluso como amigos.

Otros, por su parte, estuvieron de acuerdo con Yina y mencionaron que debía fijarse en Laura Bozzo y no en la reconocida actriz de televisión mexicana.