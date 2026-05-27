Melissa Martínez se pronunció tras rumores de romance con Andrés Altafulla: ¿qué dijo sobre su relación?

Melissa Martínez se pronunció luego de los rumores que han surgido en redes sociales sobre una supuesta relación sentimental con Andrés Altafulla.

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¿Qué dijo Melissa Martínez sobre los rumores con Andrés Altafulla?

La presentadora reaccionó fiel a su estilo y habló del tema con un divertido video que compartió con sus millones de seguidores.

A través de sus redes sociales, Melissa Martínez publicó un video en el que mostró un momento cotidiano mientras estaba siendo maquillada.

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En la video también apareció la persona que la ayuda con parte de sus redes sociales y agenda diaria.

Melissa Martínez rompió el silencio sobre los rumores que la vinculan con Altafulla. (Foto: Canal RCN)

Melissa Martínez le preguntó a Valentina, su colaboradora, sobre un contenido que había realizado recientemente junto al conocido exfutbolista Tino Asprilla, en el que también hubo algunos mensajes y comentarios sobre una supuesta relación entre ellos.

Mientras hablaban del tema, Melissa reaccionó sorprendida y luego hizo referencia al video en el que apareció con la canción de Andrés Altafulla, quien incluso reaccionó posteriormente con un mensaje que los usuarios tomaron como una declaración de amor.

La periodista aprovechó para aclarar entre risas que se trataba de la nueva canción del barranquillero y no de una confirmación sentimental.

“Dios, entonces qué pasará, ¿me quedaré con el rubio o con el moreno?”, dijo Melissa entre risas.

Luego agregó: “¿Me quedaré con el veterano o con el más pollo?” y finalmente expresó: “¿Ustedes no tienen amigos?”, dejando claro que mantiene una relación de amistad con ambos.

¿Cómo comenzaron los rumores sobre Melissa Martínez y Andrés Altafulla?

Los comentarios sobre Melissa Martínez y Andrés Altafulla comenzaron hace algunos días, luego de que el cantante compartiera un video promocionando una de sus canciones.

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En el video se alcanzaba a ver la mano de una mujer, detalle que generó especulaciones en redes sociales sobre un supuesto nuevo romance del artista.

Melissa Martínez rompió el silencio sobre los rumores que la vinculan con Altafulla. (Foto: Canal RCN)

Sin embargo, varios usuarios comenzaron a relacionar a Melissa Martínez debido al color de uñas y el anillo que aparecía en el video compartido por Altafulla.

Tras esto, los rumores y comentarios crecieron rápidamente en redes sociales. Incluso, algunos seguidores comenzaron a bautizar la supuesta relación con el nombre de “Melifulla”.