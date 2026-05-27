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¡Luto en la televisión! Falleció reconocido actor de Emily in Paris tras dolorosa enfermedad

El actor, recordado por su participación en las últimas temporadas de la exitosa serie de Netflix, falleció luego de enfrentar una compleja enfermedad.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Muere actor de Emily in Paris tras enfrentar una grave enfermedad
Muere actor de Emily in Paris tras enfrentar una grave enfermedad (Foto freepik)

El mundo del entretenimiento y la televisión internacional se encuentra de luto tras conocerse la muerte de Pierre Deny, reconocido actor que participó en Emily in Paris y que falleció el pasado 25 de mayo luego de enfrentar una delicada enfermedad.

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La noticia fue confirmada por sus familiares y rápidamente generó reacciones entre colegas, actores y seguidores de la popular serie de Netflix.

¿Quién era Pierre Deny, actor de Emily in Paris?

Pierre Deny fue un actor francés con una amplia trayectoria en cine, teatro y televisión.

En los últimos años logró ganar reconocimiento internacional gracias a su participación en Emily in Paris, donde interpretó a un importante CEO de una compañía de lujo durante las temporadas 3 y 4 de la producción protagonizada por Lily Collins.

Tras conocerse su fallecimiento, varias figuras del entretenimiento comenzaron a despedirlo públicamente en redes sociales.

Una de ellas fue Sylvie Vartan, quien compartió un emotivo mensaje recordando los momentos que vivió junto al actor.

“Acabo de enterarme con una gran tristeza del fallecimiento de Pierre Deny. [...] Era un actor generoso y un hombre sensible y divertido. En estos momentos tan dolorosos, todos mis pensamientos están con su familia y seres queridos.”, expresó la actriz.

Asimismo, envió sus condolencias a los familiares y seres queridos del actor en medio del difícil momento.

¡Luto en la televisión! Murió Pierre Deny, actor de Emily in Paris
¡Luto en la televisión! Murió Pierre Deny, actor de Emily in Paris (Foto Freepik)

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¿Cuál fue la causa de muerte de Pierre Deny?

De acuerdo con medios internacionales, las hijas del actor confirmaron que Pierre Deny falleció el lunes 25 de mayo luego de enfrentar un agresivo caso de ELA, también conocida como esclerosis lateral amiotrófica.

“Con profunda emoción anunciamos el fallecimiento de Pierre Deny”, expresó la familia en un comunicado.

La ELA es una enfermedad neurodegenerativa que afecta las células nerviosas del cerebro y la médula espinal, provocando pérdida progresiva del control muscular.

Con el avance de la enfermedad, las personas pueden sufrir dificultades para moverse, hablar, comer e incluso respirar.

La partida del actor generó tristeza entre seguidores de Emily in Paris y amantes del cine francés, quienes recordaron su talento y trayectoria artística en redes sociales.

Pierre Deny, actor de Emily in Paris, murió tras dolorosa enfermedad
Pierre Deny, actor de Emily in Paris, murió tras sufrir de ELA (Foto freepik)
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