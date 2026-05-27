La Liendra y Aida Victoria Merlano tuvieron enfrentamiento en redes sociales: ¿qué pasó?

Una publicación sobre el cambio de imagen de una empresa colombiana terminó generando una conversación inesperada entre La liendra y Aida Victoria Merlano. Los comentarios generaron reacciones entre los internautas.

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¿Por qué La Liendra y Aida Victoria Merlano discutieron en redes?

Todo comenzó cuando una empresa de envíos compartió en sus redes sociales una dinámica para que sus seguidores ayudaran a escoger el nuevo logo de la marca. La publicación presentaba dos propuestas y buscaba conocer cuál era la favorita del público.

En medio de la conversación apareció Mauricio Gómez, conocido como La Liendra. Además de destacar su experiencia con la marca, aseguró que, desde su perspectiva, la opción número uno no representaba correctamente la identidad de la compañía.

Según explicó, el diseño de la primera propuesta estaba más relacionado con conceptos de moda. Por esa razón, manifestó que la opción dos era la que mejor encajaba con la imagen de la marca e incluso invitó a sus seguidores a votar por ella.

Sin embargo, el comentario generó una respuesta de Aida Victoria Merlano, quien dejó claro que no compartía la opinión del creador de contenido.

La Liendra y Aida Victoria Merlano llamaron la atención en redes / (Fotos del Canal RCN)

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¿Qué dijo Aida Victoria Merlano sobre el comentario de La Liendra?

Aida Victoria respondió asegurando que las empresas también deben pensar en representar sus propósitos y proyectarse hacia el futuro a través de su imagen visual. Por eso, explicó que para ella la primera opción sí tenía sentido dentro del proceso de evolución de una marca.

Aida Victoria Merlano debatió con La Liendra en redes sociales / (Fotos del Canal RCN)

Después de esto, La Liendra volvió a responder y cuestionó desde cuándo Aida Victoria se había convertido en experta en marketing. Además, reiteró que, en su opinión, cambiar el logo de esa manera podía ser un error para la empresa.

La conversación continuó cuando Aida Victoria afirmó ser experta desde que varias compañías le han pagado por asesorías relacionadas con marketing y comunicación. No obstante, también señaló que lo más importante era que las personas pudieran expresar libremente cuál propuesta preferían.

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¿Qué publicó Aida Victoria Merlano tras el cruce con La Liendra?

Aunque los comentarios ya habían generado conversación entre los seguidores de ambos, el tema continuó después en las historias de Aida Victoria Merlano.

La creadora de contenido compartió el fragmento de la discusión y lanzó una frase que llamó la atención de muchos internautas. En la publicación aseguró que, aunque ella no tenía marido, encontraba cualquier excusa para discutir con un hombre.

Tras esto, las reacciones no tardaron en aparecer. Mientras algunos usuarios respaldaron la postura de Aida Victoria, otros coincidieron con la opinión de La Liendra sobre la importancia de mantener la identidad visual de una marca.