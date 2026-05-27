La recta final de La casa de los famosos Colombia sigue generando conversación en redes sociales. En esta ocasión, Beba causó revuelo al compartir un comentario que no pasó desapercibido entre los fans.

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¿Qué pasó con Tebi Bernal durante la gala de La casa de los famosos Colombia?

En la última semana de La casa de los famosos Colombia, los finalistas Tebi Bernal, Valentino Lázaro, Alejandro Estrada y Juanda Caribe han protagonizado distintos momentos que han dado de qué hablar entre los seguidores del reality y usuarios en plataformas digitales.

Durante la gala del martes 26 de mayo, los finalistas se conectaron con Carla Giraldo y hablaron sobre las emociones y experiencias que han tenido en esta etapa del programa. Allí, la presentadora les pidió expresar cómo se sentían después de todo lo vivido en la competencia.

En medio de la conversación, Tebi Bernal sorprendió al afirmar que se encontraba enojado. Posteriormente, el creador de contenido explicó que su molestia se debía a que Alejandro le habría pedido no hablar con Alexa.

Tebi Bernal habló de su relación con Alejandro Estrada y Alexa Torrex / (Foto del Canal RCN)

Fue en ese momento que Carla Giraldo hizo referencia a algunas actitudes que Tebi ha tenido dentro de la casa, comentario que tomó por sorpresa al participante y que rápidamente empezó a circular en redes sociales a través de clips compartidos por la cuenta oficial del Canal RCN.

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¿Qué le dijo Carla Giraldo a Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia?

La presentadora inició diciendo que entendía que dentro de la casa pueden existir tensiones, y cambios en las relaciones. Sin embargo, recordó que todos llegaron al programa por decisión propia y gracias al respaldo que han recibido por parte del público colombiano.

Carla Giraldo le compartió emotiva reflexión a Tebi Bernal en La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

Además, hizo referencia al apoyo que Tebi ha recibido durante la competencia y destacó que ese respaldo ha sido clave para mantenerlo en la final del programa. Según dijo, los participantes deben responderle al público que los ha acompañado desde el inicio del reality.

“Ese 6% del cual te jactaste tanto desde el primer momento, es el que te tiene aquí, Tebi; y es el público al que tenemos que respetar”, comentó.

Finalmente, Giraldo recordó que falta poco para la gran final de La casa de los famosos Colombia y motivó a los finalistas a continuar dando lo mejor en esta última etapa de la competencia.

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¿Qué dijo Beba sobre el comentario que recibió Tebi en La casa de los famosos Colombia?

El momento en el que Carla Giraldo se refirió a las actitudes de Tebi Bernal generó múltiples reacciones entre los seguidores del reality. Varios usuarios comentaron el clip y compartieron diferentes opiniones sobre lo sucedido durante la gala.

Sin embargo, una de las respuestas que más llamó la atención fue la de Beba, exparticipante del programa, que salió de la competencia el pasado 24 de mayo.

A través de comentarios en redes sociales, Beba aseguró que estaba esperando el momento en que el Jefe del reality dijera que su eliminación había sido una broma y que, en realidad, ella era la cuarta finalista del programa.

Además, hizo referencia a la reacción de Tebi Bernal durante la gala y afirmó que esa actitud podría no favorecerlo.

"El papel de vistimaaaaa a estas alturas ya no va, morrch", escribió.

Sus palabras generaron nuevas conversaciones entre los seguidores, quienes continúan atentos a cada situación que ocurre antes de la final.

La gran final de La casa de los famosos Colombia 2026 se realizará el próximo 29 de mayo a las 8:00 p.m. por Canal RCN, donde el público definirá al ganador de la temporada. ¡No te la pierdas!